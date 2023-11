Theo Hernandez, possibile incontro con Pioli e dirigenza: il motivo

Si discute del momento non certo positivo di Theo Hernandez, il terzino e vice-capitano del Milan che non sta brillando come al solito.

Il Milan come sempre punta molto sulle qualità di corsa e di tecnica di Theo Hernandez. Senza dubbio il terzino e vice-capitano rossonero rappresenta uno dei migliori calciatori della rosa, un gioiello guardato con interesse da moltissimi club internazionali.

Theo è un’architrave del progetto tecnico del Milan, titolarissimo e quasi indiscutibile. Se non fosse che questa sua quinta stagione con la maglia rossonera non è iniziata nel migliore di modi. Prestazioni altalenanti, ma soprattutto un grado di nervosismo eccessivo.

Il francese è stato visto troppo spesso adirato con gli arbitri, polemico e critico nei confronti della direzione di gara. I numeri lo confermano: già 6 cartellini gialli in 9 incontri disputati in campionato. Tanto da essere già stato fermato per squalifica contro la Juventus. Un atteggiamento diverso dal solito, meno freddo e glaciale e più indisponente, che non piace alla società.

Possibile confronto Theo-società: non si esclude un ‘sacrificio’

Ma il nervosismo recente di Theo Hernandez riguarda solo la gestione arbitrale o c’è dell’altro? Difficile capirlo, ma di certo il Milan vuole confrontarsi con il difensore classe ’97 e capire se c’è qualcosa che non va, magari nelle motivazioni o nel rapporto con mister Pioli.

Theo, come scrive oggi Tuttosport, sembra essere uno dei calciatori ad aver risentito maggiormente del cambio di modulo, dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Mancano linee di corsa più libere e agilità di azione all’ex Real Madrid, che non a caso nelle ultime due sfide contro PSG e Lecce è tornato ad essere incisivo in fase offensiva proprio per il ritorno al vecchio sistema.

Non è da escludere nei prossimi giorni un confronto tra la società e Theo Hernandez proprio per valutare il suo momento. C’è chi dice che l’addio di Paolo Maldini ad inizio estate, voluto dalla proprietà RedBird, abbia incrinato i rapporti tra Theo ed il Milan, anche se Giorgio Furlani è stato da subito molto chiaro sulle posizioni e le strategie del club.

Lo stesso Furlani, se il rendimento di Hernandez non dovesse migliorare e spuntassero problemi in futuro, potrebbe pensare ad una dolorosa decisione: sacrificare Theo per fare cassa, come accaduto con Sandro Tonali l’estate scorsa, ascoltando le maxi-offerte dall’estero. Una situazione che farebbe scontenti numerosi tifosi milanisti, gli stessi che però oggi non sono troppo benevolenti con le prestazioni del francese.