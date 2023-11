Yacine Adli innamorato del Milan: un altro messaggio social da brividi (FOTO)

Il centrocampista francese ha scritto parole molto belle per il Milan, anche in questo momento di difficoltà per lui e per la squadra

Il Milan sta sfruttando una sosta nazionali che è arrivata proprio al momento giusto. I rossoneri sono stati protagonisti di un momento davvero negativo in termini di risultati e avevano bisogno di una pausa per riordinare le idee.

La squadra di Stefano Pioli ha vinto soltanto una delle ultime sei partite disputate, ovvero quella di Champions League con il PSG, e in campionato ha faticato tantissimo, racimolando un solo punto tra Udinese e Lecce. Contro i salentini il Diavolo ha rischiato anche di uscire sconfitto e tutto questo ha portato grande negatività nell’ambiente, con i tifosi che cominciano a non essere più soddisfatti dell’operato dell’allenatore.

I tanti infortuni di queste settimane hanno complicato ulteriormente le cose e adesso il Milan arriverà a giocarsi partite molto delicate e decisive per la stagione in corso, come quelle contro Fiorentina e Borussia Dortmund. Ovviamente il momento in casa Milan non è il massimo ma, proprio per questo motivo, c’è da rimanere uniti e da trovare ulteriori forze nelle difficoltà. A suonare la carica allora ci ha pensato il solito Yacine Adli.

Il centrocampista dà la carica sui social

Il centrocampista francese è già entrato nei cuori dei tifosi rossoneri quando in più occasione ha cantato i cori della curva. L’ex Bordeaux aveva intonato le frasi dei corsi dei tifosi sia in campo che poi in un’intervista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yacine Adli (@adliyacine)

Il classe 2000, dopo una stagione in ombra, è rimasto per provare a guadagnarsi la fiducia e per trovare più spazio. In effetti Adli è riuscito pian piano a ritagliarsi un buon minutaggio e a partire titolare da regista in alcune occasioni, anche se nelle ultime quattro partite è rimasto in panchina per ben tre volte. Ciò nonostante il suo focus rimane sul Milan, per il quale ha sempre avuto parole bellissime.

Il centrocampista allora è tornato a mandare messaggi d’amore al Diavolo, anche in questo periodo difficile, nel quale non ha giocato molto. Su Instagram il 23enne ha postato una suo foto e ha scritto: “Comunque andrà io non ti lascerò” con accanto due cuori rossoneri”. Subito positiva la reazione dei tifosi milanisti sotto al suo post.