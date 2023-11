Calciomercato Milan, il prezzo cala: assalto al bomber a gennaio

Il club rossonero potrebbe provare a prendere un nuovo attaccante nel mercato invernale: uno degli obiettivi può partire subito.

Il Milan non resterà immobile a gennaio, questo è certo. Sicuramente arriverà un difensore centrale per sopperire alla lunga assenza di Pierre Kalulu, però potrebbero esserci anche altri acquisti.

La dirigenza sta provando ad assicurarsi Juan Miranda per avere a disposizione un vice Theo Hernandez. Il problema è convincere il Real Betis a farlo partire subito per 3-4 milioni di euro, cifra che in parte finirebbe al Barcellona in virtù dell’accordo stipulato quando gli andalusi comprarono il giocatore. Con un contratto che scade a giugno 2024, i rossoneri vogliono approfittarne.

Calciomercato Milan, attaccante dalla Ligue 1

Il Milan sta lavorando anche su due giovanissimi come il 17enne centrocampista tedesco Assan Ouedraogo dello Schalke 04 e il fantasista serbo Matija Popovic, anche lui 17enne del Partizan Belgrado. Quest’ultimo ha un contratto in scadenza a fine 2023, quindi può arrivare a parametro zero. Ma il grande sogno è un altro.

Alla società rossonera non dispiacerebbe affatto portare un nuovo bomber a Milanello già a gennaio. Oggi La Gazzetta dello Sport insiste sul nome di Jonathan David, il cui accordo con il Lille scade a giugno 2025 e che sicuramente lascerà l’attuale club nel 2024. L’estate scorsa il prezzo era fissato a 60 milioni, adesso è passato a 40 e può scendere ulteriormente. La scadenza contrattuale non distante mette il LOSC in una condizione di non poter tirare troppo la corda.

David non ha neppure iniziato alla grande questa stagione, avendo realizzato 3 gol in 16 partite tra Ligue 1 e girone di Conference League. Fino a gennaio ha ancora tempo di migliore il bottino e aiutare la squadra di Paulo Fonseca. Poi la sua partenza dipenderà dalle offerte che arriveranno.

Se il prezzo dovesse scendere sotto i 40 milioni, il Milan potrebbe fare un tentativo. I rapporti con il Lille sono molto buoni. Da ricordare che nei mesi scorsi proprio il club rossonero si è impegnato a pagare il risarcimento da circa 20 milioni che i francesi e Rafa Leao dovevano corrispondere allo Sporting CP per una controversia risalente al 2018. In cambio il Diavolo ha ottenuto la cancellazione della percentuale sulla futura rivendita del giocatore, però le relazioni tra le parti sono positive e possono facilitare una eventuale trattativa per David.

Il 23enne canadese è un vecchio pallino di Geoffrey Moncada, che lo porterebbe volentieri a Milanello nel mercato di gennaio. Se ci saranno le condizioni economiche per imbastire l’operazione, un tentativo non va escluso. A Stefano Pioli farebbe molto comodo un nuovo attaccante da alternare a Olivier Giroud, che ha 37 anni e va inevitabilmente gestito.