Furlani ha le idee chiare: il Milan fissa il prezzo per Miranda

Il club rossonero non molla la presa sull’esterno del Betis, che non ha ancora rinnovato: c’è il ‘sì’ ma ad una condizione

Sono giorni di grande lavoro per la dirigenza del Milan, impegnata su più fronti non solo in vista del mercato del prossimo anno, ma soprattutto relativamente alla più vicina sessione invernale di scambi. Un mese che potrebbe vedere l’arrivo di più di un volto nuovo in quel di Milanello.



A nessuno sfugge infatti l’esigenza di intervenire quanto meno sulla casella ‘centrale difensivo’. La situazione d’emergenza di queste settimane, in cui sono stati indisponibili contemporaneamente Simon Kjaer, Pierre Kalulu e Marco Pellegrino, non può e non deve ripetersi: questo è l’imperativo che circola tanto negli uffici di Via Aldo Rossi quanto nei pensieri dello staff tecnico.

Ci sarebbe poi anche la tentazione di andarsi a prendere un attaccante che possa dare il cambio all’insostituibile Giroud. Le piste sono diverse, quasi tutte tortuose e difficili da percorrere, ma la sensazione è che, con un adeguato sforzo economico, qualcuno possa arrivare.

Per finire, ci sono le occasioni low cost. Quelle determinate dal mancato rinnovo di contratto dell’obiettivo di turno messo nel mirino. Oltre al baby Popovic, per il quale Moncada stravede, Juan Miranda è forse il profilo più vicino a vestire la maglia rossonera con l’inizio dell’anno solare.

Miranda, il Milan stanzia il budget per l’assalto invernale

A dispetto delle dichiarazioni di qualche giorno fa del Ds del club andaluso che detiene il cartellino dell’ex Barça, il mancino non sembra intenzionato a rinnovare il suo accordo col Betis. Le parti non trovano un’intesa e soprattutto il calciatore ha ormai capito che approdare al Milan è più che possibile. Le condizioni economiche del club sivigliano non consentono allo stesso di ‘bluffare’, facendo finta di non essere interessato all’indennizzo economico che se ne può ricavare a gennaio.



Il classe 2000 ha un valore di mercato di poco inferiore ai 10 milioni, ma la deadline contrattuale non consente al Betis di esercitare troppe pretese. Come riferisce l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, Furlani ha stabilito un budget di 2-3 milioni per l’acquisto dello spagnolo nella sessione invernale di mercato. L’unica concorrente credibile dei rossoneri nella corsa al calciatore potrebbe essere il Borussia Dortmund, che starebbe tentando, come riporta la stampa spagnola, un clamoroso assalto last minute.

Un investimento low cost i cui benefici non sarebbero però trascurabili. Nella rosa del Milan, infatti, manca un vice Theo Hernandez degno di questo nome. L’eventuale arrivo del calciatore di scuola Barcellona consentirebbe al laterale francese – tra l’altro abbastanza spesso ‘vittima’ di squalifiche per cumulo di ammonizioni – di tirare un po’ il fiato.