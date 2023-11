Giroud, bomber senza età: nessun dubbio sul futuro

Olivier Giroud non smette di segnare e l’avventura al Milan non può che proseguire. Il francese sta dimostrando di essere ancora al top

Un 14 a 0, contro Gibilterra ha davvero poco da raccontare, se gli ultimi due gol non fossero stati messi a segno da Olivier Giroud.

Il centravanti del Milan, che lo scorso 30 settembre, ha compiuto 37 anni, non smette di stupire e segnare, come se il tempo non passasse mai.

In una squadra incerottata, come quella rossonera, lui non smette di essere protagonista, ovviamente con i suoi gol. Poi, in una Nazionale, piena zeppa di campione, trovare la via della rete è certamente più semplice.

Le statistiche di Giroud vanno così aggiornate: con la doppietta messa a segno ieri – gli sono bastati pochi minuti per esultare – sono adesso 56 i centri con la maglia della Nazionale. Il rossonero allunga nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi della Francia, portandosi a +5 su Thierry Henry. Verosimilmente non durerà molti anni il suo primato, con Kylian Mappe, che è lì con 46 centri, e tantissime partite da disputare nella sua lunga carriera.

Ma la doppietta di ieri, contro il modesto Gibilterra, e il primato rafforzato testimoniano ancora una volta la voglia di calcio che abbia Olivier Giroud.

Milan-Giroud, il rinnovo è una formalità

Contrariamente a molti suoi coetanei, che hanno deciso di andare a svernare in America in Arabia, il classe 1986 ha deciso di continuare a soffrire e sudare, oltre che a segnare, con la maglia del Milan, dimostrando a tutti di essere ancora uno dei centravanti più forti.

Lo ha dimostrato, segnando il gol più importante dei rossoneri (in stagione sono addirittura 8 in 15 gare), contro il Psg, saltando in testa a Milan Skriniar e lo sta dimostrando continuando ad essere un punto di riferimento in avanti per la Nazionale francese, nonostante di attaccanti ai transalpini non ne mancano di certo.

Giroud, che di fatto non ha saltato una partita con il Milan (un evento più unico che raro per il Diavolo), è pronto dunque a proseguire e il rinnovo con i rossoneri appare solo una formalità.

L’età, mai come nel caso dell’ex Chelsea, è davvero solo un numero. Vedere Giroud ancora con la maglia del Milan il prossimo anno sembra dunque scontato.

Non si è ancora parlato di rinnovo, ma i rapporti tra la dirigenza del Diavolo e l’entourage del calciatore sono così buoni che mettere nero su bianco non sarà certo un problema.

Giroud chiaramente vorrà un ruolo da protagonista perché ha dimostrato che nelle partite che contano lascia sempre il segno. Un co-titolare all’altezza, però, non sarebbe certo disprezzato.