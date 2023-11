Giroud, che prodezza: gol di rovesciata in Francia-Gibilterra 14-0 (VIDEO)

Anche Giroud ha preso parte alla goleada della nazionale francese contro Gibilterra: doppietta con annessa rovesciata.

Tutto facile per la Francia, che ieri sera allo stadio Allianz Riviera di Nizza ha completamente distrutto Gibilterra. Il risultato finale è stato di 14-0, nessuna pietà contro gli avversari.

La partita era valida per le qualificazioni all’Europeo 2024, al quale la squadra di Didier Deschamps si è già qualificata. Manca un solo match per concludere una fase a gironi che vede i Galletti primi a punteggio pieno nel gruppo B. L’ultima sfida sarà martedì in Grecia.

Giroud, doppietta e record di gol ritoccato

Mike Maignan e Theo Hernandez erano presenti nella formazione titolare, mentre Olivier Giroud è partito dalla panchina. Deschamps ha impiegato Marcus Thuram dell’Inter come centravanti e il nerazzurro è andato in gol al 4′, segnando il 2-0 dopo il vantaggio avvenuto grazie a un’autorete di Ethan Santos. Il tris lo ha realizzato Warren Zaire-Emery, al debutto e anche vittima di un infortunio nell’azione del suo gol. Al 30′ Kylian Mbappé ha siglato il 4-0, poi durante la partita ha trafitto Gibilterra per altre due volte: la terza rete è una prodezza con un tiro dalla distanza che ha beffato il portiere avversario.

Nell’elenco dei marcatori anche Jonathan Claus, Kingsley Coman (doppietta), Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Ousmane Dembelé e…Giroud. Entrato al 67′ al posto di Thuram, il numero 9 del Milan ha prima segnato con un diagonale di sinistro su sponda di Antoine Griezmann e poi ha firmato il 14-0 finale con una rovesciata effettuata a pochi passi dalla porta dopo un tiro di Theo Hernandez respinto dal portiere.

Giroud, al quale era anche stato annullato un gol, ha ritoccato ulteriormente il suo record di reti con la maglia della Francia. È arrivato a quota 56. Vedremo se Deschamps deciderà di impiegarlo nell’inutile partita contro la Grecia oppure lo lascerà in panchina, scelta che sicuramente farebbe felice il Milan, che spera di averlo al meglio della condizione alla ripresa del campionato e della Champions League. Il ct francese potrebbe impiegare Randal Kolo Muani dal primo minuto, lasciando all’ex Chelsea solo l’ultima parte di gara come avvenuto con Gibilterra.