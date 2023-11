Ibrahimovic a Las Vegas per la F1: “Ritorno al Milan? Vediamo, stiamo parlando”

C’era anche Ibrahimovic ad assistere alla gara di F1 a Las Vegas: ha fatto anche una battuta sul possibile ritorno in rossonero.

Da tempo si parla del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Gerry Cardinale ha avuto alcuni colloqui con lui per convincerlo a rientrare nel mondo del calcio con un nuovo ruolo. L’uomo d’affari americano è un suo grande estimatore e pensa che possa fare la differenza anche in una veste differente da quella di calciatore.

Le ultime indiscrezioni davano l’accordo praticamente per fatto, con solo alcuni dettagli da sistemare prima delle firme. Lo svedese potrebbe diventare una sorta di consulente, legato sia alla proprietà RedBird Capital Partners (quindi allo stesso Cardinale) sia al Milan. Nessun obbligo di essere costantemente a Milanello, cosa che secondo qualcuno potrebbe “depotenziare” l’allenatore Stefano Pioli e che probabilmente lo stesso Ibra non vuole, visto che ha anche altri impegni che lo tengono occupato. Ma avrà comunque modo di essere vicino alla squadra e di dare il suo contributo.

Ibrahimovic non si sbilancia sul rientro in rossonero

In attesa che il suo eventuale ritorno al Milan venga definito, Zlatan è volato a Las Vegas per assistere al Gran Premio di F1. È stato uno dei tanti ospiti presenti nel paddock dell’appuntamento probabilmente più atteso del calendario del campionato.

I microfoni di Sky Sport F1 lo hanno raggiunto e gli è stato chiesto anche del possibile ritorno in rossonero, sul quale non si è sbilanciato: “Vediamo, vediamo. Parliamo, parliamo“. Non ha voluto dire niente di più, però i contatti sono in corso e ci si aspettano delle novità nelle prossime settimane. La sensazione è che prima o poi un annuncio ci sarà, anche se la tempistica ora non è chiara.

Intanto si è goduto la gara di Formula 1 vinta dal solito Max Verstappen, che al traguardo ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e l’altra Red Bull guidata da Sergio Perez. Proprio nel box della Ferrari ha fatto visita: “Tutti sanno – ha detto – che sono un grande fan della Ferrari“. L’altra rossa, quella di Carlos Sainz, è arrivata sesta.