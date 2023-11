Milan, cessione e nuovo acquisto: il centrocampo cambia ancora

Il club rossonero potrebbe fare un pensierino ad un big della Serie A destinato a lasciare a fine anno: la concorrenza è folta

Siamo nel bel pieno della sosta e il Milan, a ranghi ridotti per via degli impegni nelle varie Nazionali, continua ad allenarsi a Milanello. L’obiettivo è recuperare il prima possibile gli infortunati in vista del rush di questo finale di 2023.

Fra le notizie di queste settimane c’è il rientro in campo di Bennacer, che continua a lavorare coi compagni in attesa del ritorno. Che, a questo punto, è sempre più vicino. Non è da escludere che Pioli possa addirittura convocarlo per la prossima partita con la Fiorentina; difficile, ma non impossibile. Senza giocare, o solo qualche minuto. Nessuna fretta, nessun rischio.

Il valore di Bennacer è talmente fuori discussione che nella scorsa estate alcuni club di Premier – Liverpool su tutti – avevano già messo gli occhi su di lui. Impossibile però completare l’acquisto col giocatore ancora fermo ai box. Se il centrocampista dovesse tornare sui suoi livelli però, c’è da aspettarsi un nuovo assalto. Che, nonostante il rinnovo fino al 2027 firmato lo scorso gennaio, potrebbe far breccia nella dirigenza rossonera. Che però, nel caso, avrebbe già approntato un Piano B.

Milan, pronto l’assalto al big se Bennacer va via

Il valore di Bennacer aveva toccato livelli molto alti; non come quelli di Tonali, ma quasi. L’infortunio ha rovinato un po’ tutti, ma Ismael è ancora giovane e ha ancora margini di miglioramento. Per il Milan è un giocatore importante e, al tempo stesso, lui è innamoratissimo dei rossoneri. Nei giorni scorsi ha rilasciato una bellissima intervista in cui ha dichiarato che “non farò mai come Calhanoglu. Possono offrirmi quello che vogliono, ma io amo il Milan e non ci andrò“. Niente Inter quindi, ma magari in altri club sì.

Su di lui ci sono da tempo le attenzioni della Premier League e, come detto più volte, se dovesse arrivare un’offerta importante il Milan non rifiuterà. In caso di cessione, la società rossonera, come scrivono in Spagna, avrebbe già qualche idea per sostituirlo.

Piotr Zielinski del Napoli ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Le ipotesi di rinnovo col vulcanico De Laurentiis sono naufragate in estate quando il patron ha proposto un nuovo accordo a cifre inferiori in termini di stipendio annuo.

L’altra buona notizia per le pretendenti è che Zielinski ha di fatto già scartato l’ipotesi Arabia Saudita, per espressa volontà della sua famiglia, che ha rifiutato un ingaggio di circa 15 milioni annui proposto dall’Al-Ahli. Il polacco vuole restare in Europa, questo è certo.

La dirigenza meneghina potrebbe ingaggiare una battaglia di mercato forte del vantaggio di essere un club appartenente allo stesso campionato in cui già milita il giocatore. Niente stravolgimenti nella vita familiare, nessun particolare ‘tradimento’ – che si configurerebbe come tale se Zileinski passasse alla Juve – ma tanto blasone e tanta storia da indossare accettando di diventare rossonero…