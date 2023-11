Milan, ultima chiamata: l’Arabia lo aspetta

Il giocatore potrebbe lasciare il Milan già durante il calciomercato di gennaio. Contro la Fiorentina l’ultima possibilità

Quasi 70 minuti mercoledì, contro Israele, e 75 ieri nel match con il Kosovo, ma zero gol per Noah Okafor. L’attaccante del Milan non è riuscito a trovare la via del gol con la maglia della Svizzera, ma martedì in Romania, l’ex Salisburgo avrà un’altra occasione.

Il giocatore rossonero, in poco meno di una settimana, avrà così giocato tre partite e solo giovedì, a due giorni da Milan-Fiorentina, tornerà ad allenarsi in gruppo agli ordini di Stefano Pioli. Toccherà al mister capire quale sarà lo stato di forma di Okafor in vista del match contro i viola, in cui, inevitabilmente dovrà dare una mano alla squadra.

Il Milan è, infatti, in totale emergenza e senza Olivier Giroud la possibilità di trovare il gol dagli attaccanti è drasticamente diminuita. Contro gli uomini di Vincenzo Italiano, il francese non ci sarà per via della squalifica rimediata dopo l’espulsione contro il Lecce.

Quasi certamente non ci sarà nemmeno Rafa Leao, per via dell’infortunio, anche se nelle ultime ore sembra essersi aperto qualche piccolo spiraglio per vederlo già contro i viola. Complicato, molto complicato, anche perché il vero obiettivo è poter giocare contro il Borussia Dortmund, il 28 novembre, per la quinta giornata di Champions League.

Noah Okafor potrà dunque avere il suo spazio, più probabilmente al centro, anche perché sugli esterni i favoriti a giocare dal primo minuto contro la Fiorentina sono Christian Pulisic, pronto a rientrare in gruppo in settimana, e Samuel Chukwueze che sta recuperando la forma migliore. Okafor ad oggi è però in ballottaggio con Jovic, che di fatto si sta giocando il Milan.

Milan, Jovic pronto per l’ultima occasione

Come Pulisic e Chukwueze, è rimasto a Milano anche l’ex Fiorentina. L’attaccante, che in questi giorni è stato anche a Torino per vedere da vicino le partite di tennis del connazionale Djokovic, sa che si gioca una fetta importante del suo futuro, proprio nei prossimi match senza Olivier Giroud.

Il calciatore è stato acquistato nelle ultime ore di mercato proprio per essere il vice del francese. Se questo ruolo dovesse venir meno, il suo avvenire sarebbe davvero segnato. Il Milan, chiaramente, non è per nulla soddisfatto del suo rendimento: quando è stato chiamato in causa non è riuscito a dare il suo apporto, fallendo inesorabilmente in ogni occasione.

Questi giorni di allenamento potrebbero spingere Pioli a dargli un’ultima occasione, proprio contro la sua ex squadra. Chissà che non trovi motivazioni particolari per la sua prima rete in maglia rossonera. Oggi i suoi numeri ci dicono, che in sette partite giocate in Serie A (due volte titolare contro Genoa e Udinese) è sceso in campo per 223 minuti, senza trovare mai la via del gol. E’ davvero l’ultima occasione, il futuro è chiamato a scriverlo sabato o sarà addio. Il Milan d’altronde si sta muovendo per trovare un centravanti già a gennaio e la sua partenza (Arabia Saudita o Turchia) potrebbe arrivare subito.