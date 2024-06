Milan, doppio annuncio in arrivo: dopo Fonseca un’altra ufficialità

Presto saranno giorni caldissimi per i tifosi del Milan. La prossima settimana attese le firme e gli annunci ufficiali. Il punto della situazione

La scelta sull’allenatore è stata presa, ma ancora non sono arrivati gli annunci ufficiali. C’è così chi continua a sperare che qualcosa possa cambiare. Non è un segreto, d’altronde, che Paulo Fonseca, non sia proprio il tecnico preferito dalla tifoseria.

Molti chiaramente si sono rassegnati e aspettano solo il comunicato, ma c’è chi non si vuole arrendere e si augura che ci sia ancora la possibilità per un colpo di scena, che porti magari Roberto De Zerbi in panchina. In questo momento, però, non c’è proprio nulla che fa pensare ad uno scenario del genere, ma prestissimo tutti avranno le idee più chiare. A metà settimana, infatti, dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale di Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese, che prenderà il posto di Stefano Pioli, è pronto a mettere nero su bianco, firmando un contratto biennale a poco meno di tre milioni di euro netti a stagione, con opzione per il terzo anno. Dalle parti di Casa Milan continua a regnare il silenzio, ma il calciomercato è pronto davvero a scaldarsi. I tifosi attendono anche l’annuncio del nuovo bomber, che non può tardare ad arrivare. Presentarsi al ritiro senza il centravanti titolare non sarebbe per nulla un buon segnale, serve dunque fare in fretta.

Calciomercato Milan, contratto per il bomber: arriva l’annuncio

Fra poco più di un mese, infatti, si tornerà a sudare per preparare la nuova stagione e il tifoso ha bisogno di certezze, anche per rinnovare l’abbonamento. La firma di un attaccante arriverà così presto, subito dopo quella di Paulo Fonseca. La notizia circola tra i corridoi di Casa Milan ormai da tempo, ma ora sta prendendo sempre più piede.

L’idea dei rossoneri è quella di annunciare la firma sul primo contratto da professionista di Francesca Camarda già nei prossimi giorni. Come vi abbiamo raccontato, d’altronde, la fumata bianca è arrivata e l’attaccante è pronto a legarsi al Diavolo fino al 30 giugno 2027. I tifosi sembravano essersi rassegnati alla sua partenza. I club inglesi, come Manchester City, United, Arsenal e Chelsea aveva bussato alla porta del giocatore, così come il Borussia Dortmund che aveva presentato l’offerta più concreta. La volontà di Camarda di proseguire nel club per il quale fa il tifo ha però fatto la differenza.