Non solo Miranda, il Milan guarda anche in Olanda: nuovo terzino da 20 milioni

Il futuro di Theo Hernandez in rossonero potrebbe essere a rischio? Presto per dirlo, ma il club intanto ha messo gli occhi su un altro terzino.

In questi mesi si è spesso parlato della necessità di comprare un vice Theo Hernandez, cosa che il Milan doveva fare già in estate e che ha rinviato. Vuole porre rimedio nel mercato di gennaio e l’obiettivo è già stato individuato: Juan Miranda.

Come ripetiamo da settimane, la società rossonera vuole portare il 23enne spagnolo a Milanello già nel calciomercato invernale. Il suo contratto scade a giugno 2024 e va trovato l’accordo con il Real Betis per anticipare il suo arrivo. 3-4 milioni di euro dovrebbero essere sufficienti, anche se non mancano squadre che a loro volta si sono fatte avanti per l’ex Barcellona e che vogliono convincerlo a fare una scelta diversa.

Calciomercato Milan, nuovo terzino dall’Olanda?

Oltre a Miranda, il Milan sta tenendo d’occhio anche altri terzini sinistri. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, nella lista è presente pure Quilindschy Hartman. Il 22enne olandese gioca nel Feyenoord e in questo inizio di stagione ha totalizzato 17 presenze con 3 assist.

Il portale specializzato Transfermarkt indica un valore di 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Hartman è entrato anche nel giro della nazionale maggiore dell’Olanda, dove è compagno di Tijjani Reijnders. Quest’ultimo può sicuramente parlargli del Milan e magari convincerlo al trasferimento, se in futuro dovesse essere avviata una trattativa. In questo momento, non c’è ancora nulla di concreto.

Hartman verrà monitorato nei prossimi mesi anche nell’ottica di farsi trovare pronti nel caso in cui Theo Hernandez dovesse partire. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle United insegna che al Milan non ci sono incedibili. Se arriva un’offerta molto vantaggiosa, viene presa in considerazione e si può concretizzare anche la vendita di un titolarissimo. Il francese non sta neppure brillando in questa stagione, quindi è normale che possa esserci qualche riflessione.

Nelle settimane scorse non sono mancati rumors su interessamenti del PSG e di squadre della Premier League. A Parigi gioca suo fratello Lucas, dunque la capitale francese potrebbe essere una destinazione particolarmente gradita. Ad oggi, non ci sono offerte e Theo Hernandez è completamente focalizzato sul Milan. Chiaramente, nell’ambiente rossonero ci si aspetta che torni a esprimersi con costanza ai suoi migliori livelli. È uno dei migliori giocatori della squadra di Stefano Pioli e sa fare la differenza, lo ha dimostrato diverse volte. Speriamo che dopo la sosta nazionali riesca a incidere come nei suoi periodi migliori.