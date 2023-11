Sinner-Djokovic, streaming gratis e diretta tv Atp Finals: dove vedere la Finale

Sinner-Djokovic, tutte le indicazioni su dove vedere la finale delle Atp Finals di Torino in streaming e in diretta tv

Milanisti contro a Torino. Jannik Sinner e Novak Djokovic si contenderanno oggi il titolo delle Atp Finals nell’epilogo del torneo in programma dalle ore 18 al Pala Alpitour.

Era la finale più desiderata dagli appassionati, alla vigilia dell’evento, quella tra l’azzurro e il numero uno del mondo che oggi difende il titolo vinto un anno fa a Torino, il sesto in carriera nel torneo dei Maestri. Per Sinner, invece, è la prima finale al Masters di fine anno, traguardo centrato alla seconda partecipazione dopo quella del 2021 quando è subentrato da riserva all’infortunato Berrettini.

Un traguardo, quello odierno, che Jannik ha ampiamente meritato. Arrivato a Torino dopo le vittorie a Pechino e Vienna e il quarto posto raggiunto nel ranking Atp, Sinner ha confermato l’ottimo momento di forma battendo, nel girone, Tsitsipas, lo stesso Djokovic e Rune, avversari quest’ultimi due che mai aveva battuto precedentemente.

In semifinale, poi, l’azzurro ha superato Medvedev per la terza volta consecutiva, ancora una volta in tre set. Qualora dovesse imporsi oggi, Sinner vincerebbe le Finals da imbattuto, ottenendo un montepremi complessivo di 4.8 milioni di dollari.

Sinner-Djokovic, dove vedere la finale di Torino

Più laborioso il cammino di Djokovic nel torneo. Sofferta la vittoria all’esordio con Rune in tre set cui è seguito il ko con Sinner di martedì scorso. Contro la riserva Hurkacz, Nole ha ceduto un altro set, ottenendo la qualificazione per un soffio grazie alla concomitante vittoria di Jannik su Rune.

Mai però dare per vinto il campionissimo serbo. Lo ha dimostrato nuovamente nella semifinale stravinta con Alcaraz. Due set di tennis straordinario in cui Nole ha superato 6-3; 6-2 il giovane avversario, protagonista, a sua volta, di un match di alto livello.

Ci sono tutte le premesse, insomma, per assistere a una grande Finale. Per seguirla in diretta tv, dalle ore 18, avete due opzioni: la diretta tv in chiaro su Rai 1 (con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta) oppure quella di Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (in telecronaca Elena Pero e Paolo Bertolucci).

Tre le possibilità per vedere Djokovic-Sinner in streaming. La prima, gratuita, è quella di RaiPlay con la diretta disponibile tramite la app o il sito di riferimento. Gli abbonati a Sky possono usufruire della diretta streaming di Sky Go. Infine, la sfida è visibile, sempre in streaming, anche per gli abbonati al pacchetto Sport di Now Tv.