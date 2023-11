Via dal Milan dopo soli 6 mesi: l’ipotesi è concreta

Già in partenza uno dei volti nuovi del Milan, che non sta riuscendo ad esprimersi nella sua primissima esperienza in rossonero.

Vi sono calciatori dalla giovane età che sembrano dei veri e propri predestinati fin da subito, dai primissimi vagiti della propria carriera. Talenti puri anche in personalità e carattere, che non hanno bisogno di fare gavetta o esperienza per poter sfondare nel calcio che conta.

È la storia di calciatori del passato come Maldini, Totti o Del Piero, subito decisivi fin da giovanissimi e senza il bisogno di andare a giocare in provincia prima di esplodere in un top club. Ma allo stesso tempo sono molti i gioielli ancora non maturi che devono sgrezzarsi per poter dire la propria a certi livelli.

Nel Milan di oggi, una delle squadre più verdi per età media della Serie A, sono diversi i calciatori che sono in una fase di crescita e maturazione. Non tutti però hanno già la capacità di mettersi in evidenza, sia per motivi di esperienza professionale, sia per l’ampia concorrenza in rosa.

Luka Romero, troppo poco spazio: via in prestito a gennaio

Uno di questi è l’argentino Luka Romero, uno dei colpi in entrata del Milan nella scorsa sessione di mercato. Il classe 2004, che a giorni compirà 19 anni, è arrivato a parametro zero dopo l’addio alla Lazio, che non ha creduto fino in fondo alle sue potenzialità tecniche.

Romero ha un talento calcistico assoluto, come dimostrato nelle sue apparizioni con i biancocelesti e con le selezioni giovanili dell’Argentina. Ma non è riuscito ancora a trovare il proprio spazio nel Milan. Mister Pioli sembra considerarlo solo un’ultima scelta in attacco, nonostante lo abbia provato spesso in amichevole durante la stagione estiva.

Per questo motivo, come riferito anche dal cronista esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan sembra pronto a mandare Romero in prestito. Possibile che il giovane esterno d’attacco possa trasferirsi altrove a gennaio, a titolo temporaneo, con l’intento di giocare e farsi le ossa in maniera totale.

Non utile infatti per un ragazzo così giovane e promettente fare solo panchina o tribuna, anche se in un club di prima fascia come il Milan. Luka Romero ad oggi ha collezionato solo 85′ complessivi in campionato, senza mai partire da titolare, mentre in Champions League non può giocare perché escluso dalla lista Uefa. Il tutto sembra presagire una partenza in prestito, magari in una squadra di media-bassa classifica italiana, per poter dire la sua e tornare a Milanello più maturo e pronto.