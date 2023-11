Calciomercato Milan, intervento a sinistra: chi arriva e chi parte

Il club rossonero è molto attivo sul mercato: oltre al centrale difensivo e all’attaccante, si guarda con interesse anche la corsia mancina

Forse, se glielo avessimo chiesto un mese fa, Giorgio Furlani, l’Ad del club rossonero, avrebbe risposto ‘Stiamo bene così, non faremo interventi sul mercato’. Oggi invece, dopo le ultime quattro gare di campionato che hanno visto il Milan perdere ben 10 punti da Inter e Juve, tutto è cambiato. Anche perché nel frattempo, subito dopo la rocambolesca vittoria di Marassi del 7 ottobre, la maledizione infortuni si è abbattuta sulla rosa rossonera.

Da Chukwueze a Kalulu, passando per Kjaer e Pulisic, e finendo con Davide Calabria e Rafael Leao, usciti anzitempo dalla gara di Lecce, l’infermeria si è riempita di calciatori rossoneri. La retroguardia è ormai ridotta all’osso, col citato difensore francese e Marco Pellegrino che ne avranno ancora per un po’.

La dirigenza ha iniziato a muoversi sia sul fronte del centrale difensivo – Lloyd Kelly è il candidato numero uno – che su quello dell’attaccante in grado di far rifiatare l’inossidabile Giroud. Le scialbe prestazioni dell’inconsistente Luka Jovic hanno convinto D’Ottavio e soci a cercare qualcuno da far arrivare direttamente a gennaio. In questo senso il bomber canadese Jonathan David e il guineano Serhou Guirassy sono tra i profili più papabili.

E poi ci sono le occasioni di mercato, quelle da non lasciarsi sfuggire perché non onerose dal punto di vista economico. Se si pensa che poi il calciatore in scadenza di contratto messo nel mirino occupa un ruolo che comunque è scoperto nella rosa, la bontà dell’operazione si commenterebbe da sola.

In&out sulla corsia mancina: la situazione

Da tempo i dirigenti meneghini sono infatti sulle tracce di Juan Miranda, il terzino sinistro del Betis Siviglia che ha il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo. Nonostante le dichiarazioni di rito del Ds degli andalusi, che aveva detto come la priorità del club fosse il rinnovo dell’ex Barça, questo non è ancora arrivato.

La società spagnola si troverà probabilmente ‘costretta’ ad accettare un indennizzo economico a gennaio, se non vuole perdere il suo calciatore a ‘zero’ di lì a pochi mesi. Il Milan ha lavorato con pazienza su Miranda, ed è assolutamente favorito per l’arrivo dell’iberico, individuato come l’alternativa al titolarissimo Theo Hernandez.

Negli ultimi giorni la stampa spagnola ha riportato il probabilmente tardivo inserimento del Borussia Dortmund nella corsa all’esterno mancino, ma i rossoneri restano fiduciosi sul buon esito dell’operazione.

Se si dovesse concludere positivamente l’acquisto di Miranda già nella sessione di gennaio, a ‘farne le spese’ sarebbe Davide Bartesaghi, il giovane classe 2005 che ha recentemente rinnovato col Milan fino al 2026. Per lui, chiuso a quel punto da due giocatori esperti, si aprirebbero le porte della Serie B. Ovviamente in prestito. Sono già diverse le società della cadetteria che si sarebbero mosse col club meneghino chiedendo informazioni per un trasferimento a titolo temporaneo.