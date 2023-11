Calciomercato Milan, nuovo bomber da 10 milioni: occasione per gennaio

La società rossonera valuta l’acquisto di un attaccante già nel mercato invernale: potrebbe tornare di moda un vecchio obiettivo.

Il Milan potrebbe essere la big della Serie A più attiva a gennaio, quando si tratterà di andare a ritoccare la squadra per migliorarla. Stefano Pioli si aspetta alcuni innesti che gli permettano di avere un organico ancora più completo e di qualità.

Sicuramente arriverà un difensore centrale, dato che Pierre Kalulu non sarà a disposizione per circa quattro mesi. Il club spera anche di prendere Juan Miranda come terzino sinistro, così da avere un vice Theo Hernandez di ruolo senza dove spostare Alessandro Florenzi a sinistra. Inoltre, la triade Moncada-D’Ottavio-Furlani sta lavorando su giovanissimi come i 17enni Assan Ouedraogo dello Schalke 04 e Matija Popovic del Partizan Belgrado.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per un centravanti?

Da capire se il Milan possa prendere anche un attaccante, altra necessità di Pioli. Numericamente il reparto sarebbe a posto, però finora Luka Jovic non ha particolarmente convinto. Oltre a non aver segnato alcun gol, non ha impressionato quando è sceso in campo.

In questi giorni si è più volte parlato di Jonathan David, vecchio pallino di Moncada, ma il suo prezzo si aggira sui 35 milioni di euro. I buoni rapporti con il Lille possono aiutare, però potrebbero non bastare per avere la meglio sulla concorrenza. Piacciono molto anche Serhou Guirassy dello Stoccarda e Akor Adams del Montpellier. Ci sono diversi nomi nella lista della società, bisognerà vedere quale budget sarà disponibile per fare un’eventuale operazione nel ruolo.

Una soluzione “low cost” potrebbe essere Mehdi Taremi, il cui contratto con il Porto scadrà a giugno 2024. Secondo quanto spiegato da Fichajes.net, la richiesta è di almeno 10 milioni di euro. L’iraniano ha 31 anni, esperienza e qualità che tornerebbero utili a Pioli. Il Milan lo aveva già trattato nello scorso calciomercato estivo, però non trovò l’accordo con l’entourage.

Il procuratore Pedro Pinho raccontò a Record che il club rossonero si era rivolto agli agenti sbagliati, nonostante Taremi gli avesse indicato i nomi dei suoi rappresentati, e che l’offerta contrattuale non era ritenuta adeguata. I rapporti tra le parti potrebbero non essere dei migliori dopo quanto avvenuto in estate.

Inoltre, bisogna registrare che l’Inter in queste settimane si è fatta avanti e sta valutando l’ingaggio del centravanti. La società nerazzurra dovrà decidere se spendere già a gennaio oppure attendere di fare l’operazione a parametro zero in estate, soluzione che ingolosisce anche altre squadre.