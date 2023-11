La Juve beffa il Milan: a parametro zero a Torino

Le ultime sul possibile acquisto di un difensore centrale. La Juve è pronta a beffare il Milan: c’è anche la concorrenza dell’Inter

Il Milan di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sarà certamente tra le squadre che si muoverà di più al prossimo calciomercato di gennaio.

I rossoneri devono fare i conti con diverse defezioni e rafforzare la rosa appare un dovere per la dirigenza. Stefano Pioli ha bisogno certamente di un attaccante, che possa affiancare Olivier Giroud, visto il rendimento di Luka Jovic, che fino a questo momento non si è dimostrato all’altezza della situazione. Allo stesso tempo potrebbe arrivare un terzino mancino, per il ruolo di vice Theo Hernandez e il nome caldo resta quello di Miranda, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Il Diavolo vorrebbe anticipare il colpo, ma serve convincere il Betis a lasciarlo andare per una cifra inferiore ai cinque milioni di euro.

Ma la priorità è sicuramente il difensore centrale. Il Milan sta vivendo in emergenza per via degli infortuni di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino. Le condizioni precarie di Simon Kjaer hanno poi peggiorato la situazione: di fatto, nelle ultime sfide Stefano Pioli ha potuto contare solamente su Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Contro la Fiorentina dovrebbe esserci il rientro del danese, che è tornato a lavorare sul campo, un segnale che il suo recupero è davvero vicino.

Si andrà avanti così fino a gennaio, con il giovane Jan-Carlo Simic, come quarta scelta, e poi si correrà ai ripari.

Milan, caccia al centrale: la Juve avanti per Kelly

Moncada sta setacciando il mercato alla ricerca dell’opportunità giusta: serve un giocatore giovane, che magari abbia già maturato una certa esperienza a livello internazionale.

Si guarda così soprattutto in Inghilterra, dove piace Kwior dell’Arsenal e soprattutto Lloyd Kelly del Bournemouth. Il giocatore dei rossoneri della Premier League ha un contratto in scadenza il prossimo giugno. Un contratto che difficilmente verrà rinnovato e proprio per questo molti club stanno pensando al poliedrico giocatore, che in estate lascerà certamente il club.

Il Milan vorrebbe mettere le mani su Kelly già a gennaio, ma il Bournemouth preferisce rischiare di perderlo a zero anziché lasciarlo andare a metà stagione. L’affare è dunque alquanto complicato anche per l’enorme concorrenza. E’ noto da tempo l’interesse da parte di diverse squadre: in Premier piace soprattutto ad Arsenal e Tottenham; in Italia, invece, ci sono la Juventus e l’Inter e proprio i bianconeri, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe in vantaggio nella corsa per Kelly.