L’Italia si qualifica a Euro 2024!

Solo 0-0 tra Ucraina e Italia stasera, nella gara valida per la qualificazione ai prossimi Europei. Ma basta agli azzurri per strappare il pass

Era decisiva quella di stasera tra Ucraina e Italia. Gli azzurri avevano a disposizione due risultati su tre per qualificarsi ai prossimi Europei che si terranno in Germania nel 2024: vincere o pareggiare. Ed è terminata 0-0 tra le due formazioni, dunque un punto a testa e che permette all’Italia di qualificarsi per la prossima rassegna continentale. Una partita ostica, sotto tutti i punti di vista. L’Ucraina ha messo in difficoltà la squadra guidata da Luciano Spalletti, che però ha saputo reggere agli urti e difendere il risultato. Un pareggio che non soddisfa ma la cosa importante era qualificarsi. Da qui parte un nuovo capitolo per la Nazionale Azzurra e per Luciano Spalletti.

Dunque, Ucraina e Italia hanno terminato la fase a gironi a pari punti, 14, sotto all’Inghilterra capolista e già qualificata in anticipo (20). Ma sono gli azzurri a prendersi il secondo posto e dunque a strappare il pass per Euro 2024 grazie ai numeri nella differenza reti. E’ stata tosta, ma alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a fare felice un popolo, almeno per adesso. Non ci resta che attendere l’estate per vivere il cammino degli azzurri all’Europeo, sperando, chissà, in un clamoroso bis! Ma servirà tanto lavoro a Spalletti e ai suoi ragazzi per trovare definitivamente una chiara e forte identità.

Ucraina-Italia, l’episodio che poteva cambiare tutto: era rigore su Mudryk?

Sta facendo tanto discutere e alzando la rabbia dei tifosi ucraini l’episodio molto dubbio che ha riguardato Cristante e Mudryk. Nei minuti finali della gara, infatti, il centrocampista azzurro ha atterrato in area con un’entrata sulle gambe l’attaccante ucraino. L’intervento è stato sicuramente scomposto, ma l’arbitro in campo e il VAR non hanno assegnato il calcio di rigore. Gil Manzano ha aspettato il check del Var, senza riguardare l’episodio all’on field review, e confermando la scelta di non concedere il penalty. Sospiro di sollievo per l’Italia, ma la sensazione è che ci sarà molto da discutere nei prossimi giorni.

Certamente, se fosse stato concesso il calcio di rigore, sarebbe cambiato tutto per le sorti della gara e di conseguenza del girone. Donnarumma avrebbe tentato il miracolo, ma per fortuna non ce n’è stato il bisogno. Ad Euro 2024 va l’Italia: l’Ucraina rimane delusa e arrabbiata.