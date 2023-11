Maignan, l’annuncio fa sorridere il Milan: Pioli ringrazia

Buona notizia per Pioli e l’ambiente rossonero: riguarda Maignan e arriva direttamente dal ritiro della nazionale francese.

Mike Maignan è tra i giocatori del Milan che hanno lasciato Milanello per unirsi alla propria nazionale durante questa pausa. Sabato ha giocato titolare contro Gibilterra, sconfitta per 14-0, e non ha dovuto praticamente sporcarsi i guanti.

La Francia è già qualificata all’Europeo 2024 e guida il girone B a punteggio pieno. Domani affronterà la Grecia in trasferta e sarà l’ultimo impegno di questa fase. Didier Deschamps ci tiene a concludere questo percorso con un bottino pieno di vittorie e di punti, però dovrebbe concedere spazio a chi finora ha giocato meno e ha voglia di mettersi in mostra con la maglia bleu.

Grecia-Francia: Maignan non sarà titolare

La Francia è volata oggi in Grecia e il commissario tecnico ha già svolto la consueta conferenza stampa della vigilia. Deschamps ha annunciato che Maignan sarà in panchina: “Il portiere titolare sarà Brice Samba. Il resto della formazione lo scoprirete domani“.

Il ct francese lascia Mike a riposo, una scelta saggia. Sicuramente dalle parti di Milanello hanno accolto positivamente quanto è stato comunicato. In un periodo nel quale al Milan gli infortuni sono sempre dietro l’angolo, è positivo che il portiere rossonero rimanga a guardare Grecia-Francia domani sera.

Terminato l’impegno con la nazionale, Maignan farà ritorno in Italia per preparare i prossimi impegni della squadra di Pioli. Sabato a San Siro ci sarà un insidioso impegno contro la Fiorentina, mai da sottovalutare. Poi, sempre a Milano, arriverà il Borussia Dortmund per una partita probabilmente decisiva del cammino in Champions League del Diavolo.

La vittoria in Serie A manca da oltre un mese, l’ultima risale al 7 ottobre quando il Genoa venne sconfitto grazie al discusso gol di Christian Pulisic. Poi l’unico successo è arrivato in Champions contro il PSG, anche se purtroppo non è bastato per poi sconfiggere il Lecce allo stadio Via del Mare. Mister Pioli deve trovare il modo di tornare a vincere anche in campionato e di avere continuità. Senza dimenticare il problema infortuni da risolvere. Contro la Fiorentina è fondamentale tornare a conquistare i 3 punti, altrimenti può diventare più complicata anche la posizione di Pioli.