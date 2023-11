Milan fuori dalla top 10: Inter e Juve dominano la classifica degli stipendi

Il Milan non ha giocatori nella top10 della classifica degli stipendi (lordi). Il primo rossonero è Ismael Bennacer

Dopo anni di bilanci in rosso, il Milan, grazie al lavoro di Elliott prima e RedBird poi, ha potuto esultare, chiudendo la stagione 2022/2023 in attivo, di 6,1 milioni di euro. Non accadeva da ben 17 anni.

Questo, come detto, è frutto delle azioni dei due fonti americani, che hanno portato le loro competenze nel mondo rossonero, facendolo crescere il fatturato. I bilanci in ordine permettono di affrontare anche spese importanti e in estate così il Diavolo è stata la squadra che ha speso di più.

Il valore della rosa è così tra i più alti della Serie A: dando uno sguardo a Tansfermarkt, sito a cui si fa spesso riferimento, vediamo come il Milan sia la terza squadra del massimo campionato, con un valore della rosa di 543,25 milioni. Gli ultimi risultati hanno fatto abbassare di un po’la cifra, ma il Diavolo è lì a qualche milione (563,35) dall’Inter e dal Napoli (587,75). Gli azzurri, chiaramente, hanno avuto un’impennata dopo la conquista dello Scudetto.

A sorprendere è la Juventus, che nonostante le spese degli ultimi anni, ha un valore della rosa di soli 421,60 milioni di euro.

A stupire maggiormente sono però gli stipendi dei calciatori del massimo campionato, che confermano, ancora una volta, il grande lavoro che sta svolgendo RedBird.

La classifica degli stipendi (lordi) in Serie A

Dando uno sguardo ai giocatori più pagati della Serie A, notiamo subito come non ci sia alcun rossonero nella top ten, monopolizzata da Inter e Juventus. Affidandoci al sito capology.com, vediamo (valori in lordo) come al primo posto ci sia Dusan Vlahovic, con quasi 13 milioni di euro. Alle spalle dell’attaccante troviamo Szczesny, con poco più di 12 milioni.

A seguire gli interisti Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez, che come Alex Sandro, percepiscono poco più di 11 milioni di euro. Troviamo poi Allessandro Bastoni (10,2 milioni), Federico Chiesa, Bremer e Nicolò Barella (9,2 milioni). A chiudere la Top Ten ecco Adrien Rabiot, con poco meno di 9 milioni e l’unico ad usufruire del Decreto Crescita. Al netto, dunque, è proprio il francese il più pagato dei giocatori sopracitati al pari di Vlahovic, che pesa alle casse bianconere molto di più.

Questo fa capire quanto sia importante investire all’estero e quando la legge del Decreto Crescita sia fondamentale per rendere competitive le squadre.

Ecco il primo giocatore del Milan

Il primo giocatore del Milan, scorrendo la classifica degli stipendi lordi, lo troviamo al quindicesimo posto, Ismael Bennacer. L’algerino costa al Milan 7 milioni di euro lordi. Facendo riferimento a questa classifica, Rafa Leao è solo 23esimo, alle spalle anche di Gianluca Mancini e di Daniele Rugani.

Il Milan, dunque, riesce a tener basso il proprio monte-stipendi, grazie al Decreto Crescita e così al lordo, Pulisic, Loftus-Cheek, Theo Hernandez e Chukwueze si trovano alle spalle di Alessandro Florenzi, con i suoi 5,5 milioni di euro lordi di stipendio.