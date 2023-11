Milan, i giorni dei rientri: Pioli incrocia le dita, è la settimana della verità

I giocatori pronti a tornare a disposizione di Stefano Pioli: il Milan recupera le forze in vista di un doppio impegno decisivo

Inizierà martedì la settimana del Milan, che porterà alle sfide contro Fiorentina e Borussia Dortmund, entrambe a San Siro.

Sfide che ci diranno quale sarà la stagione del Diavolo e verosimilmente il futuro di Stefano Pioli. Una doppia vittoria rimetterebbe gran parte dello cose al loro posto. Serve dunque preparare al meglio queste due partite.

Il tecnico di Parma, chiaramente, aspetta i giocatori impegnati con le Nazionali, ma si augura di riabbracciare anche gli infortunati, che nel corso dell’ultima settimana hanno svolto lavori individuali. Una settimana che di fatto ha lasciato tutto in sospeso, ma c’è comunque spazio e tempo per sorridere. La lieta notizia è legata sicuramente a Ismael Bennacer che ha iniziato a lavorare con il gruppo, in parte, aumentando i carichi. La speranza di rivederlo a disposizione per metà dicembre sta crescendo sempre di più.

Ha lavorato tanto e bene soprattutto Samuel Chukwueze, che sta sfruttando la pausa per essere al 100% e mostrare finalmente il meglio di se.

Milan, il punto sugli infortunati: da Pulisic a Leao

Ma i tifosi del Milan si aspettano novità soprattutto sugli infortunati, che hanno dovuto saltare le ultime partite.

Christian Pulisic e Simon Kjaer hanno chiuso la settimana, lavorando sul campo e il loro rientro appare dunque immediato. Contro la Fiorentina saranno a disposizione, con l’americano che si candidata a giocare sulla sinistra, lasciando la corsia di destra a Chukwueze.

Da martedì, giorno in cui la squadra tornerà a sudare, capiremo inoltre se anche Davide Calabria ha smaltito i propri problemi e ci sarà contro i viola. La possibilità è concreta, ma Alessandro Florenzi è a disposizione ed è molto probabile che sia lui il titolare contro gli uomini di Vincenzo Italiano.

Ma i recuperi più importanti sarebbero chiaramente quelli di Ruben Loftus-Cheek e Rafa Leao. L’inglese, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe esserci contro la Fiorentina (il condizionale con l’ex Chelsea è d’obbligo); questi saranno i giorni della verità anche per lui, ma lo saranno soprattutto per il portoghese alle prese con il recupero dalla lesione al bicipite femorale. Già oggi il giocatore, dopo essersi goduto la famiglia e aver assistito alla sfida tra Sinner e Djokovic, si è presentato a Milanello. La sua settimana è già iniziata, per provare a recuperare il prima possibile. “Il traguardo è vicino”: i più ottimisti lo vedono già a disposizione contro la Fiorentina, ma è una corsa contro il tempo per la sfida contro il Borussia.