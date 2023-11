Milan, scippo all’Inter: il giocatore torna in rossonero

Il Milan potrebbe tornare sulle tracce di un giocatore, che ha già vestito la maglia rossonera. Ecco di chi si tratta

Lo scorso marzo ha subito un’operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Oggi, 20 novembre, non ha ancora messo piede in campo, ma secondo le ultime informazioni che provengono dalla Francia, il rientro di Tiago Djalò è davvero prossimo.

Il difensore portoghese, trasferitosi al Lille nell’affare che ha portato Rafa Leao al Milan, resta comunque nel mirino dei grandi club, pronti a scommettere su di lui nonostante i tanti dubbi sulle sue condizioni.

Una scommessa di fatto a costo zero – escluse chiaramente le commissioni agli agenti – visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Djalò dunque rimane un’importante opportunità che in molti sono intenzionati a cogliere.

Così in prima fila c’è l’Inter di Piero Ausilio e Beppe Marotta, che seguono il giocatore da tempo. Senza l’infortunio sarebbe potuto essere lui il sostituto di Milan Skriniar, ma sulle tracce di Djalò c’è anche la Juventus di Cristiano Giuntoli, che l’avrebbe voluto portare a Napoli.

Ma Djalò – è evidente – rappresenta il profilo perfetto anche per il Milan, sempre alla ricerca di giovani calciatori, che hanno maturato esperienza e che cercano di rilanciarsi dopo un periodo non certo facile.

Milan, riecco Djalò: fu rossonero per qualche mese

Djalò è già stato dalle parti di Milanello, vestendo la maglia della Primavera, per qualche mese, lasciando ottime impressioni, ma è stato sacrificato per questioni più di bilancio che di altro.

Il portoghese, che lo scorso 9 aprile ha compiuto 23 anni, potrebbe così rappresentare il rinforzo giusto per una difesa, che la prossima stagione potrebbe avere bisogno di almeno un paio di innesti. Così il Milan potrebbe tornare in concorrenza con Inter e Juventus per riuscire a riportare il giocatore dalla parti di Milanello.

Non sarebbe d’altronde il primo giocatore, per il quale le due milanesi entrano in concorrenza. In queste ore, d’altronde, si sta parlando tanto anche di Lloyd Kelly. Il giocatore del Bournemouth, anche lui in scadenza il prossimo 30 giugno, è finito nel mirino dei bianconeri, oltre che dei nerazzurri. Ma il rischio più grande per l’italiane è rappresentato dalle inglesi, con il Tottenham, che vuole il giocatore a tutti i costi. Sarà dunque complicato vedere Kelly in Serie A