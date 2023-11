Milan, tentativo già a gennaio per il bomber: dipende tutto dalla Champions

Il Milan potrebbe provare a prendere l’attaccante anche a gennaio. Ma il cammino in Champions League sarà determinante per questo.

Ormai non è una notizia o una grossa novità. Il Milan ha bisogno di rimpolpare e migliorare il reparto d’attacco. La squadra di Pioli può contare su un buon numero di alternative, ma in vista del 2024 si parla sempre più insistentemente di rinforzi importanti.

In vista del nuovo anno il Milan dovrà trovare un erede ad Olivier Giroud, che ha 37 anni e va in scadenza di contratto tra quasi sei mesi. Insomma, la priorità assoluta sarà una punta di spessore, con le caratteristiche giuste per dominare in area di rigore e tenere alta la squadra.

Si parla di un grande colpo nella sessione estiva 2024, un innesto a cinque stelle come priorità assoluta in vista della prossima stagione. Ma c’è chi parla di un tentativo da non sottovalutare a gennaio prossimo, quando scatterà il mercato di riparazione e si comincerà a parlare di rinforzi in corso d’opera.

Il Milan tenta il colpo David: offerta pronta per gennaio

Il nome principale per arricchire l’attacco di mister Pioli resta quello di Jonathan David. Il calciatore canadese è da tempo sul taccuino degli uomini-mercato del Milan, un bomber con caratteristiche forse un po’ differenti da Giroud, poiché più rapido e dinamico del francese, ma che rappresenta una primissima scelta.

La novità, secondo TMW.com, è che il Milan farà un serio tentativo a gennaio per David. L’intenzione della proprietà sarebbe quella di anticipare il colpo e bruciare la concorrenza, provando a convincere il Lille a lasciarlo partire immediatamente. La richiesta dei francesi è di 40 milioni di euro per il suo cartellino.

Il Milan invece non vorrebbe sborsare più di 30-35 milioni, aggiungendo magari qualche bonus in favore del Lille. Cifre che potrebbero far vacillare le resistenze della squadra di Paulo Fonseca e dare il via libera al trasferimento. Il tutto però ad una condizione: il passaggio del turno in Champions League del Milan, che dipenderà dalle gare contro Borussia e Newcastle.

La qualificazione agli ottavi della competizione Uefa garantirebbe nuovi e ricchi introiti alla proprietà RedBird, che a quel punto potrà investire immediatamente denaro fresco sul mercato. Altrimenti è più probabile che il colpo David venga rimandato a giugno, cercando di trovare già in questi mesi l’accordo di base tra le parti.