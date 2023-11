Nuovo infortunio, il Milan si tira fuori: ipotesi sfumata

Terza lesione consecutiva e molti dubbi sull’integrità fisica del calciatore: il Milan (per ora) molla la presa sul gioiello

Chi lo ha visto giocare dal vivo, o chi ne ha ammirato le gesta in allenamento, è disposto a giurare sulle sue qualità. Lo ha fatto anzi direttamente Carlo Ancelotti, suo allenatore da qualche mese, che si è sbilanciato con delle considerazioni che raramente escono dalla bocca del sempre equilibrato Re Carlo.

“Gli diamo tutto l’affetto del mondo, e non abbiamo fretta. Il suo futuro è qui e ha un talento straordinario“, ha detto il tecnico di Reggiolo durante l’ultima conferenza stampa. Già, peccato che questa lusinghiera affermazione sia stata preceduta dall’ennesimo annuncio su un ulteriore stop del gioiello. Il quale, dopo quattro mesi nella capitale spagnola, non si è ancora tolto la soddisfazione di esordire con la blasonata maglia merengue.

“Posso capire che sia deluso, ma è solo un problema muscolare. È solo un momento e spero che possa riprendersi dopo la sosta“, aveva avuto modo di dire Ancelotti commentando lo strappo al quadricipite che terrà lontano il giovane talento turco dal campo per circa un mese. L’attesa per il debutto tra le fila del Real Madrid, previsto per la prossima gara di campionato contro il Valencia, è dunque ancora rimandato. Ma soprattutto, lato Milan, sembra davvero il caso di abbandonare la pista. Per lo meno fino a quando il calciatore non avrà dimostrato di godere di una piena integrità fisica.

Dubbi sull’integrità del calciatore, il Milan si tira indietro

Già perché il club rossonero aveva sondato eccome l’idea Arda Güler, il talento turco classe 2005 prelevato la scorsa estate dal Fenerbahce per la non indifferente cifra di 20 milioni. Nell’ottica di un prestito, magari anche secco, che sarebbe stato utile al calciatore per mettere minuti nelle gambe, e alla squadra di Pioli per provare a dare frizzantezza e brio all’attacco (Güler sarebbe stato una sorta di Brahim Diaz più giovane) la dirigenza aveva iniziato a chiedere informazioni.



Nemmeno il tempo di registrare un eventuale ‘no’ del Real, che il calciatore si è nuovamente infortunato. Per la terza volta da quando calca i campi di allenamento di Valdebebas.

Considerando che l’idea Güler comportava già dei rischi di natura tecnica – forse troppo giovane, il 17 enne di Ankara, per giocare ad alti livelli in Serie A – il precario stato fisico del gioiello suggerisce di abbandonare, per il momento, l’idea del colpo a sorpresa.

A chiudere il cerchio, e anche la pista iberico-turca che il Milan avrebbe voluto percorrere, c’è anche la recentissima notizia di una trattativa che potrebbe riportare il ragazzo in prestito al Fenerbahce fino a fine stagione. Un modo per ritrovare serenità, e minutaggio, in vista di uno scontato ritorno a Madrid nel prossimo luglio.