Pagano la clausola: Milan superato, il bomber in Premier League

Nella corsa all’attaccante da inserire in rosa a gennaio, si registra il forte interesse del club inglese, disposto a pagare la clausola

Si parla tanto – a dire il vero soprattutto in prospettiva 2023/24, considerando l’elevato costo del calciatore – del possibile arrivo di Jonathan David per l’attacco rossonero del futuro. Il canadese, un giocatore di sicuro talento, non sta però attraversando la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo. Sono infatti solamente 2, in 12 gare di Ligue 1 con la maglia del Lille, le reti del 23enne nordamericano, che resta comunque un nome cerchiato in rosso nell’agenda di mercato di Furlani e D’Ottavio.

Se le polveri bagnate di David sorprendono un po’, cosa dire invece dell’incredibile esplosione di un calciatore africano che sta demolendo qualunque precedente statistica in Bundesliga? Parliamo di un 27enne che, evidentemente nel pieno della maturità calcistica, sta facendo letteralmente sfracelli con la maglia dello Stoccarda. I numeri parlano meglio di qualsiasi altra cosa.

15 gol in 9 partite di campionato: questo l’incredibile score personale del bomber guineano, salito alla ribalta delle cronache e finito ovviamente nel mirino di tanti top club europei. Tra questi, anche il Milan si starebbe muovendo per capire l’eventuale fattibilità di un’operazione invero difficile per gennaio. I problemi sono aumentati dopo aver preso visione di un’indiscrezione di mercato riportata dal tabloid inglese ‘The Guardian‘.

Gli Spurs pagano la clausola: via per meno di 18 milioni

Stiamo parlando di Serhou Guirassy, il fenomenale attaccante africano che trasforma in oro tutto quello che tocca. La sua valutazione di mercato, che era pari a circa 10 milioni quando il club tedesco lo ha acquistato dal Reims nella scorsa estate, ha ora toccato i 40 milioni. Un’impennata clamorosa per l’attaccante, che ha destato l’interesse di mezza Europa.

L’idea di lottare per grandi traguardi di squadra starebbe stuzzicando il giocatore guineano, per il quale la realtà di Stoccarda inizia a stare un po’ stretta. Nel già complicato tentativo di farlo arrivare a Milanello a gennaio, il Milan, come dicevamo, fa i conti con il deciso inserimento del Tottenham Hotspur, alla ricerca di una punta centrale che possa prendere il posto lasciato libero da capitan Kane nel precedente mercato estivo.

La clausola di 15 milioni di sterline – poco più di 17 milioni di euro – presente nel contratto di Guirassy coi teutonici, e valida finora solo per la finestra invernale di gennaio – ha ingolosito non poco il club britannico, che intende onorare il pagamento della stessa da subito, per bruciare la concorrenza.

Il Milan non è tecnicamente impossibilitato a pareggiare l’offerta degli Spurs, ma a quel punto la battaglia si sposterebbe sul piano dell’ingaggio da garantire al calciatore. E lì ovviamente il Tottenham potrebbe far valere la sua maggior potenza economica.