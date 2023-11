Riecco Leao: l’indizio social del portoghese (FOTO)

L’asso portoghese del Milan, ai box da oltre una settimana, lavora in vista di un recupero che sia il più veloce possibile

Il periodo di partite disputate dal Milan tra le ultime due soste per le nazionali ha rappresentato certamente, almeno finora, il punto più basso della stagione rossonera. Affacciatosi al match con la Juve del 22 ottobre forte di un primato in classifica da rafforzare con lo scontro diretto tra le mura amiche, il club meneghino ha fallito miseramente la missione, dando il via ad una serie di gare senza vittoria in campionato che ha fatto scivolare l’undici di Pioli al terzo posto in classifica. A meno 6 dalla Juve e addirittura a meno 8 dall’Inter capolista.



La striscia negativa – solo due punti, e gettando le due possibili vittorie alle ortiche, in quattro gare – è diventata nefasta per via dei tanti infortuni con cui il tecnico parmigiano ha dovuto fare i conti. Il penultimo in ordine di tempo è stato quello occorso a Rafael Leao nell’ultima gara di campionato al ‘Via del Mare’ di Lecce.

Dopo appena 10′ di gioco il lusitano stava per scattare in profondità per raccogliere una palla filtrante di Tommaso Pobega, quando ha sentito una fitta alla coscia sinistra. Fermatosi immediatamente – ‘Per tempo’, come ebbe modo di dichiarare il calciatore subito dopo il match – l’attaccante ha aspettato, come tutti i tifosi rossoneri, l’esito degli esami ai quali si è subito sottoposto.

‘Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra”. Questo il responso dei medici, che obbliga Leao a rispettare dei tempi di recupero che la stella portoghese sta tentando di accorciare in ogni modo.

Leao sulla via del recupero: c’è lo scatto social

Approfittando della sosta per le gare delle rappresentative nazionali, l’ex Lille è tornato in Portogallo per stare un po’ con la sua famiglia. Sulla via del ritorno, il giocatore non è voluto mancare al prestigioso appuntamento con le ATP Finals di Torino, dove è stato protagonista di un simpatico siparietto con Novak Djokovic, noto tifoso rossonero nonché trionfatore nel match di finale della kermesse torinese contro Jannik Sinner, altro cuore milanista.

Il giorno dopo, ecco materializzarsi la figura del portoghese alle prese con le cure riabilitative in vista di un recupero che starebbe procedendo senza intoppi. Inizialmente indiziato di un rientro che non sarebbe potuto avvenire prima del match contro il Frosinone del 2 dicembre prossimo, il lusitano vede crescere le sue speranze di rientrare nella lista dei convocati per la gara di Champions contro il Borussia Dortmund di martedì 28 novembre.

La speranza, tanto sua come di Pioli e del pubblico di fede rossonera, è di vederlo almeno in panchina per la gara contro i tedeschi. Con Olivier Giroud appiedato dal Giudice sportivo per i prossimi due impegni in Serie A, il rientro a pieno regime per la gara contro la compagine laziale è quanto meno auspicabile.