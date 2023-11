Calciomercato Milan, club irremovibile: niente cessione a gennaio

Si fa complicata la corsa al giocatore chiesto da Pioli nel mercato di gennaio: il club non vuole mollarlo prima di giugno

Passano i giorni e, sebbene manchi ancora un mese e mezzo all’apertura della finestra invernale di mercato, talune trattative già sono entrate nel vivo. Nello specifico, il Milan si è mosso con grande anticipo sul fronte del difensore centrale da inserire in rosa con l’anno nuovo.



La situazione d’emergenza che vede al momento, anzi fino a dicembre inoltrato, Pioli scegliere in un mazzo composto da soli tre giocatori di ruolo – di cui uno, Kjaer, spesso ai box per affaticamenti vari – non deve ripetersi più. Questo l’imperativo che regna tanto nelle stanze degli uffici di Via Aldo Rossi quanto sui campi di Milanello.

Ecco che allora, da Dragusin ad Esteve, da Koulierakis a Kiwior, sono numerose le piste intraprese dalla dirigenza per portare a termine la missione. Il favorito alla corsa per diventare un nuovo giocatore rossonero in realtà è lui, Lloyd Kelly, il capitano del Bournemouth in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

Dopo aver chiesto informazioni sul calciatore ed aver appurato che ormai il rinnovo di contratto non verrà firmato dal nativo di Bristol, il Milan era convinto di averlo in pugno. Del resto la possibilità di approdare in un club dalle ambizioni diverse rispetto a quelle inseguibili dalla piccola società britannica, facevano pendere la bilancia dalla parte di Furlani e D’Ottavio.

Anche l’accordo con lo stesso Bournemouth, sebbene le parti partissero da opinioni diverse sull’indennizzo economico, si sarebbe trovato con relativa facilità. I rossoneri d’Oltremanica non possono permettersi di perdere un tale patrimonio a ‘zero’, si diceva.

Invece, improvvisamente, ecco il colpo di scena.

Milan-Kelly, il Bournemouth fa muro: la situazione

A casa delle Cherries si vive una grande paura: quella della retrocessione. Nonostante l’ultima prestigiosa vittoria casalinga ai danni del Newcastle infatti, la situazione di classifica appare deficitaria con soli 9 punti conquistati in 12 giornate e ben 27 gol al passivo. Nelle ultime ore è arrivata la buona notizia della pesante penalizzazione – 10 punti – inflitta all’Everton. Che ha fatto scivolare i Toffees all’ultimo posto della graduatoria in compagnia del Burnley.



Al momento il Bournemouth sarebbe salvo, ma nessuno vuole cullarsi su degli allori provvisori. Determinati oltretutto dalle decisioni della giustizia sportiva. Come riferisce il Corriere dello Sport, la dirigenza inglese preferisce perdere Kelly a ‘zero’ a fine anno piuttosto che rinunciare ai suoi servigi per il resto della stagione. Un prezzo – in stretti termini economici – doloroso, ma che evidentemente, messo sul piatto della bilancia, viene ritenuto preferibile rispetto ad una cessione anticipata del calciatore.

Il Milan proverà a tornare alla carica nelle prossime settimane, questo è certo, ma solo una serie di risultati positivi delle Cherries potrebbe far cambiare idea alla dirigenza inglese.