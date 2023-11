Calciomercato Milan, nuova idea per il 2024: sarebbe un ritorno clamoroso

La dirigenza rossonera sta monitorando un giocatore che ha già giocato a Milano senza lasciare traccia: potrebbe tornare ad essere un obiettivo.

Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio hanno diversi nomi nella lista dei potenziali rinforzi per il calciomercato di gennaio. Il budget non sarà altissimo, ma il Milan potrebbe mettere a segno due-tre colpi per migliorare la squadra di Stefano Pioli.

Com’è noto, l’idea è quella di prendere sia un difensore centrale sia un terzino sinistro. Poi il resto delle operazioni dipenderà dalle occasioni che offrirà il mercato. Ad esempio, c’è una trattativa in corso per l’ingaggio del 17enne fantasista Matija Popovic, che ha un contratto in scadenza a dicembre 2023 e che può arrivare a parametro zero. E piace molto anche il centrocampista, anche lui 17enne, Assan Ouedraogo dello Schalke 04: clausola di risoluzione da 11 milioni di euro.

Calciomercato Milan, una vecchia conoscenza per il centrocampo

La mediana è un reparto numericamente completo, però non è escluso un intervento già a gennaio. Il giovanissimo Ouedraogo è un’idea reale, anche se non è semplice assicurarselo perché c’è stato l’inserimento del Bayern Monaco, che ha incontrato l’entourage nei giorni scorsi. Inoltre, anche Lipsia e Eintracht Francoforte si sono mossi. Per i club della Bundesliga bastano 7 milioni per acquisire il cartellino.

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, il Milan starebbe persino ripensando ad Aster Vranckx. Il 21enne belga ha giocato in rossonero nella scorsa stagione, però dopo il prestito non è stato riscattato. I 12 milioni pattuiti per l’acquisto a titolo definitivo non sono stati spesi, anche perché il giocatore ha avuto poco spazio e non ha dimostrato il suo valore.

Vranckx è tornato al Wolfsburg, ma con l’idea di cambiare nuovamente squadra. Ci sono stati contatti con più società e quella più vicina a prenderlo era stata la Fiorentina. La trattativa non si è conclusa con esito positivo e il centrocampista è rimasto in Germania, dove ha ritrovato la titolarità nelle ultime 3 partite tra Bundesliga e coppa nazionale.

In totale sono 8 le presenze collezionate in questa stagione dall’ex Mechelen, ha iniziato subentrando dalla panchina e che è riuscito poi a convincere il suo allenatore Niko Kovac. Ha un contratto che scade a giugno 2025 e una valutazione da 8-10 milioni. Ci sembrerebbe a dir poco sorprendente se il Milan lo riportasse in Italia, visto che Pioli non sembrava avere molta fiducia in lui. Vedremo se, dopo questa indiscrezione, si svilupperà qualcosa di concreto nelle prossime settimane.