Cardinale e The Rock insieme: l’intreccio d’affari che può fare grande il Milan (FOTO)

Gerry Cardinale e The Rock insieme a Washington. Il numero uno di RedBird e patron rossonero lavora sodo tra sport, media ed entertainment. Un mix che può portare sempre più in alto il Milan

Gerry Cardinale sta dimostrando di essere un grandissimo uomo d’affari con la sua RedBird. Prima di acquistare il Milan, era sconosciuta ai molti la grande attività che porta avanti l’americano con la sua azienda, investendo in tantissimi campi oltre allo sport. Adesso, grazie al suo approdo nel mondo del calcio italiano, stanno tutti avendo la possibilità di comprendere l’enorme e importantissima mole di lavoro su cui RedBird basa il suo successo. Media, Sport ed entertainment i settori principali in cui l’azienda investe, con lo scopo di aumentare i guadagni puntando sui valori più sani della cultura e dell’innovazione.

D’altronde, il tutto è dimostrato dal grande impegno che ci sta mettendo Gerry Cardinale per fornire quanto prima un nuovo stadio, di proprietà, al Milan. Sa bene quanto le potenzialità economiche e d’immagine del club rossonero possono crescere con un impianto all’avanguardia e completamente proprio. Insomma, per chi fosse ancora scettico sulle intenzioni di RedBird, ad oggi sembra che ci sia poco da temere. Cardinale e i suoi uomini lavorano esclusivamente per il bene del Milan, e l’intreccio di affari tra i vari settori non può che essere benevolo per il futuro del club.

Una foto in particolare dimostra quanto RedBird lavori su diversi fronti, tutti assolutamente prestigiosi ed eccezionali.

Cardinale e The Rock insieme a Washington

Per rendere l’idea della portata d’affari che intrecciano sport, media ed entertainment e che Cardinale porta avanti basta guardare questa foto del 15 novembre, scattata a Washington, capitale degli USA. Il numero uno di RedBird è in compagnia di Dwayne Johnson, il celebre “The Rock”, star di Fast and Furios. L’incontro è avvenuto in Campidoglio, dove l’attore si è recato per una serie di summit per il reclutamento nelle Forze Armate US e della X Football League, acquistata nel 2020 in società con Dany Garcia e appunto RedBird Capital.

Nello scatto, come possiamo vedere, sono presenti, da sinistra ‘The Rock’ con Gerry Cardinale ed Eric Shanks (CEO di Fox Sports), Burke Magness (Presidente di ESPN), partner di RedBird nella XFL. L’impegno e il lavoro di Cardinale su più fronti di un tale prestigio non può far altro che proiettare il Milan in un futuro che sempre più premierà chi ha saputo investire in idee innovative e proiettate all’evoluzione.