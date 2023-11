Di Marzio e il ritorno di Ibrahimovic: “Ecco i suoi compiti al Milan”

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul ritorno di Ibrahimovic al Milan e sul prossimo mercato dei rossoneri. Novità decisive dal giornalista

Il Milan si appresta a vivere un periodo di importanti cambiamenti. Oltre alle strategie di mercato della dirigenza, che vedremo a cosa e a chi porteranno a gennaio, avverrà a breve il ritorno nel club rossonero di Zlatan Ibrahimović. Sembrava utopia, ma Gerry Cardinale e Giorgio Furlani sono riusciti a convincere il campione a sposare ancora, anche se in una nuova veste, la causa milanista. Enorme felicità da parte dei tifosi e di tutto il Mondo Milan. Ibra è uno che ha fatto solo bene al Diavolo, sempre. Averlo nella carica di dirigente è qualcosa che porta adrenalina ed entusiasmo al solo pensiero.

Ci si chiede, però, quando arriverà l’annuncio ufficiale. Zlatan dovrebbe svolgere il ruolo di braccio destro di Cardinale, un consigliere speciale. La comunicazione la si aspettava nel corso di questa sosta, ma nulla è ancora arrivato. Tuttosport ha previsto l’annuncio per vie ufficiale nella settimana della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund, quando anche Cardinale sarà a Milano. Ma non si hanno certezze. Sono arrivate però novità decisive sulla questione da Gianluca Di Marzio. Il giornalista ha parlato a Sky Sport 24.

Di Marzio, le novità su Ibrahimovic e il mercato di gennaio

Intervenuto come di consueto a Sky Sport 24, l’esperto di mercato ha fatto il punto sul ritorno di Ibrahimovic al Milan. Di Marzio ha fornito novità soprattutto su quanto concerne i compiti che spetteranno allo svedese, ammettendo che non si conoscono ancora i tempi per l’annuncio ufficiale: “Ibra arriva anche se i tempi non li conosciamo. Sarà un punto di riferimento sportivo di Cardinale nella galassia Milan e nella galassia di RedBird, in tutti quelli che sono i suoi interessi ed investimenti. Sarà il suo occhio tecnico e sportivo. È possibile anche che non abbia un ruolo definito nell’organigramma del Milan ma sicuramente avrà un rapporto diretto con la proprietà. Deciderà, secondo me, strada facendo in quale ambito territoriale si troverà meglio: se più vicino all’allenatore, più vicino alla squadra, più vicino ai dirigenti per le scelte del club. Neanche Ibra sa a cosa è predisposto al momento”.

Infine, Gianluca Di Marzio ha chiarito la strategia di mercato del Milan per la finestra di gennaio. Rinforzare difesa e attacco è l’esigenza del club, ma non è detto che arriveranno innesti per entrambi i reparti: “Se si riesce ad anticipare l’attaccante di giugno a gennaio….però deve essere l’attaccante giusto. Si è parlato di Adams, ma costa 20 milioni e bisogna capire se il Montpellier lo cede e se è il profilo adatto. Diciamo per il Milan difensore centrale, visti gli infortuni di Kalulu e Pellegrino, e, se si trova, la punta”.