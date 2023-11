Globe Soccer Awards 2023, anche Pioli tra i candidati a “miglior allenatore”

Riconoscimento per Stefano Pioli e per il suo positivo ultimo anno da allenatore. Il milanista inserito in questo importante premio.

Il 19 gennaio prossimo a Dubai andrà in scena un evento calcistico di premiazione, che riguarderà i migliori personaggi del mondo del pallone per l’anno 2023. Ovvero la quattordicesima edizione dei Globe Soccer Awards.

Un premio che si propone come una sorta di alternativa al Pallone d’Oro e che dona premi ai migliori calciatori ed allenatori dell’ultimo anno solare. La sorpresa è che nella categoria dei tecnici è spuntata anche la candidatura di Stefano Pioli.

L’allenatore del Milan, pur non vivendo un momento storico troppo esaltante, è stato inserito in lizza per il premio di Best Coach. Un bel riconoscimento, visto che i tecnici candidati a questa vittoria sono soltanto 15 al mondo, tra allenatori di squadre maschili e femminili.

Pioli è in buona compagnia: in lizza con lui ci sono due fenomeni come Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, ma anche altri tecnici italiani come Luciano Spalletti dopo il titolo conquistato con il Napoli, ma anche Roberto De Zerbi e Alessandro Spugna, che guida la Roma Femminile campione d’Italia.

Probabilmente il merito di Pioli è stato quello di aver portato il Milan nel 2023 fino alle semifinali di Champions League da outsider, superando nel cammino squadre rilevanti quali Salisburgo, Tottenham e Napoli, per poi soccombere ai rivali dell’Inter.