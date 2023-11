Leao, il rientro può slittare: quando lo rivedremo in campo

Pioli potrebbe non avere Leao a disposizione subito dopo la sosta nazionali: il ritorno sembra destinato a essere rinviato.

Gli infortuni rappresentano un grande problema per il Milan, che troppo spesso si ritrova a dover rinunciare a dei giocatori. A Milanello devono trovare il modo di prevenire e ridurre i problemi fisici, in particolare quelli di tipo muscolare.

Uno dei calciatori che si è infortunato prima della pausa nazionali è Rafael Leao, uscito dopo pochi minuti a Lecce a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Una brutta tegola per Stefano Pioli, che ha nel portoghese uno dei più importanti elementi della squadra e dovervi rinunciare è un grosso problema.

Milan, quando rientra Rafael Leao?

Dopo alcuni giorni di riposo, Leao ha ripreso a lavorare per cercare di recuperare quanto prima dall’infortunio. Tuttavia, il suo rientro non sarà immediato dopo la sosta nazionali. Anzi, c’è la concreta possibilità che non salti solamente il match di sabato contro la Fiorentina.

Infatti, sembra improbabile che possa essere a disposizione per la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund in programma pe martedì 28 novembre a San Siro. Servirebbe un mezzo miracolo per vederlo nella lista dei convocati per l’importantissimo match europeo contro i tedeschi. Il Milan non vuole forzare il rientro di Rafa, bisogna evitare potenziali ricadute e un nuovo stop che potrebbe essere ancora più lungo.

Il Corriere della Sera scrive che l’obiettivo è quello di avere il portoghese al 100% per la partita contro l’Atalanta del 9 dicembre. Questo significa che potrebbe saltare pure quella contro il Frosinone del 2 dicembre. Le condizioni di Leao verranno valutate giorno per giorno e poi verranno prese delle decisioni. La cosa che appare abbastanza certa è che non ci sarà nei prossimi due impegni della squadra, poi si vedrà quando effettivamente potrà rientrare.

Pioli ha due scelte per rimpiazzare l’ex Lille: Noah Okafor e Christian Pulisic. Utilizzando l’americano sulla fascia sinistra, darebbe spazio a Samuel Chukwueze su quella destra. Okafor può fare anche l’attaccante e non è escluso che contro la Fiorentina possa partire proprio nel ruolo di numero 9, con Olivier Giroud risparmiato per la sfida decisiva di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Certamente questa pausa nazionali è servita anche per un confronto interno al fine di capire cosa fare per limitare gli infortuni muscolari. Da vedere se ci saranno miglioramenti, perché la situazione è preoccupante e non può essere bollata come “sfortuna” o “casualità”. Qualcosa deve essere rivisto.