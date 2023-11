Scatto Bayern, incontro per il centrocampista: Milan a rischio beffa

Il club tedesco fa sul serio per un giovane talento che i rossoneri vorrebbero assicurarsi: c’è stato un faccia a faccia con l’entourage.

Il Milan è attivo su più tavoli in vista del calciomercato invernale. Ci sono più obiettivi che la dirigenza vorrebbe assicurarsi. Nessuna spesa pazza, però potremmo vedere due-tre volti nuovi a Milanello a gennaio.

L’obiettivo primario è l’acquisto di un difensore centrale, necessario per sopperire alla prolungata assenza di Pierre Kalulu e agli eventuali nuovi problemi fisici di Simon Kjaer. C’è anche la volontà di prendere un terzino sinistro, con Juan Miranda del Betis già individuato come ideale vice Theo Hernandez. Ha un contratto che scade a giugno 2024, quindi potrebbe arrivare prima per 3-4 milioni di euro. Ma non finisce qui.

Calciomercato Milan, minaccia Bayern Monaco

La dirigenza rossonera sta pensando anche all’acquisto di un giovane centrocampista. Nel mirino c’è il 17enne Assan Ouedraogo dello Schalke 04, squadra che milita nella Zweite Bundesliga. È un talento davvero molto promettente e Geoffrey Moncada vorrebbe portarlo al Milan. In Italia le sue qualità non sono sfuggite né all’Inter né al Napoli, altre due società interessate.

Ma attenzione al Bayern Monaco, che potrebbe essersi portato in vantaggio nella corsa alla promessa del calcio tedesco. Secondo quanto rivelato da Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, negli ultimi giorni c’è stato un primo incontro tra la dirigenza bavarese e l’entourage di Ouedraogo. Il direttore sportivo Christoph Freud lo vuole.

Il summit è stato positivo. L’idea è quella di comprare il giocatore e di inserirlo subito in Prima Squadra, senza alcuna cessione in prestito. Il Bayern Monaco, assieme a Lipsia e Eintracht Francoforte, è il club con maggiori chance di assicurarselo in questo momento. Il ragazzo stesso potrebbe preferire una permanenza in Germania in questa fase della sua carriera, anche se il Milan spera di avere la meglio sulla concorrenza.

Stando alle indiscrezioni trapelate, nel contratto di Ouedraogo dovrebbero essere presenti due clausole di risoluzione: una da 7 milioni per i club della Bundesliga e una da 11 milioni per quelli stranieri. Il Milan vorrebbe spendere un po’ meno di quest’ultima cifra per mettere le mani sul cartellino del giovane talento tedesco.

Lo Schalke 04 vorrebbe innalzare gli importi per non perdere il suo gioiello a basso prezzo. Il potenziale del ragazzo sembra davvero grande e a Gelsenkirchen sperano di convincere l’entourage a firmare un nuovo accordo.