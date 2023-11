Una big d’Europa vuole Theo Hernandez: pronta l’offerta, i dettagli

Il francese del Milan è un assoluto pupillo del tecnico, che pensa all’assalto milionario pur di averlo nelle proprie fila

Non è forse un caso che il negativo periodo del Milan – solo due i punti raccolti nelle ultime quattro gare di campionato – intervallato dalla pur rimarchevole impresa contro il PSG in Champions League, sia coinciso con il calo di uno dei giocatori più rappresentativi della rosa. Nonché tra i più talentuosi. Nonché tra i più richiesti sul mercato.



E forse, tornando alla splendida vittoria contro i francesi in un San Siro da sogno, non è una banale coincidenza che in quella gara il calciatore abbia messo la sua firma con un assist dei suoi. Theo Hernandez e il suo stato di forma sono forse il termometro più fedele della pericolosità della squadra rossonera sul fronte offensivo.

Qualcuno addirittura sostiene che se non si accende lui, non si accende nemmeno Rafael Leao, che certamente in passato si è giovato della pericolosità del transalpino quando questo è in una di quelle giornate in cui ara la fascia travolgendo tutto quello che si frappone al suo passaggio.

L’ex Real Madrid, già individuato da Paolo Maldini – che lo portò a Milano – come uno dei calciatori dai quali partire nella costruzione di una grande squadra, è uno dei pezzi pregiati della rosa rossonera. Nella scorsa estate qualche club di Premier League aveva provato ad affacciarsi su di lui, senza però riuscire a strappare il ‘sì dal Milan. È però dalla vicina, e per Theo familiarissima, Francia che potrebbero arrivare i pericoli maggiori per il club meneghino.

Pericolo Psg per Theo

Dalla Spagna, in particolare dal portale ‘Todofichajes.com‘, rimbalza una voce di mercato che non può lasciar tranquilli i tifosi milanisti. Il PSG sarebbe sulle tracce dello stantuffo francese, fortemente richiesto da Luis Enrique in persona.

Il tecnico asturiano avrebbe chiesto alla dirigenza transalpina, guidata dal fido Luis Campos che lo ha personalmente voluto a Parigi, di provare l’assalto per l’esterno dei suoi sogni.

Il Milan non si metterebbe nemmeno seduto a parlare per un’offerta inferiore ai 65-70 milioni, ma in questo particolare frangente c’è da tenere in giusta considerazione la volontà del calciatore. Il quale, oltre che allettato da un possibile ritorno in patria, troverebbe nella capitale francese anche il fratello Lucas.

Non è un mistero che l’esterno rossonero gradirebbe giocare assieme al consanguineo, sebbene nessuno dei due si sia mai esposto sui tempi e soprattutto sul club che li avrebbe tesserati entrambi. Di certo c’è che la minaccia PSG potrebbe diventare, per Furlani, un qualcosa di molto serio con cui fare presto i conti…