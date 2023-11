Addio Milan: Pioli perde il suo pupillo

Appare un’ipotesi più che concreta l’addio del giocatore già durante la prossima sessione di calciomercato. Il punto della situazione

Il Milan sarà sicuramente una delle squadre protagoniste sul mercato il prossimo gennaio. I rossoneri hanno bisogno di intervenire per colmare diverse lacune.

Non è un segreto, che la priorità di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sia l’acquisto di un centrale di difesa, dopo gli infortuni di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino. La dirigenza del Diavolo si sta muovendo, sondando diversi mercati, per trovare l’occasione giusta. E’ molto probabile, poi, che i rossoneri decidano di mettere le mani anche su un attaccante.

Serve una punta centrale da affiancare ad Olivier Giroud, visto il rendimento deludente di Luka Jovic. Il serbo, arrivato nelle ultimissime ore del mercato estivo, non è riuscito a dare il proprio contributo quando è stato chiamato in causa. Verosimilmente contro Fiorentina a Frosinone avrà le sue ultime occasioni, prima di essere accantonato definitivamente.

Jovic potrebbe così fare le valigie già durante il mercato di gennaio, con la possibilità di trasferirsi in Turchia o in Arabia Saudita, dove continua ad essere particolarmente apprezzato, facendo così spazio ad un nuovo attaccante.

Milan, addio doloroso per Pioli: il centrocampista può salutare subito

Ma Jovic non è l’unico calciatore che potrebbe fare le valigie. L’addio del serbo non sarebbe certamente visto come un dramma per Stefano Pioli.

Diverso il discorso, sicuramente, per quanto riguarda Rade Krunic. Il bosniaco avrebbe potuto lasciare il Milan già in estate, ma le condizioni fisiche di Bennacer, hanno spinto il Diavolo a tenersi stretto l’ex Empoli.

In queste settimane si pensava che la trattativa per il rinnovo di Krunic avrebbe portato alla fumata bianca, ma così non è stato. Il bosniaco non ha ancora accettato la proposta dei rossoneri: anche per questo un addio a gennaio, di fronte l’offerta giusta (sui 5 milioni di euro), potrebbe portare il Milan a cederlo. Ne è convinta anche La Gazzetta dello Sport, in edicola stamane. Il Fenerbahce, che ci ha provato concretamente nei mesi scorsi, potrebbe così tornare all’assalto di Krunic, con un contratto a cifre più importanti di quelle che mette sul piatto il Diavolo. Con un Bennacer recuperato, dunque, vedere l’ex Empoli in Turchia appare sempre più una possibilità