Costa poco e può arrivare subito: Milan, ecco l’attaccante

Il Milan sta puntando ad un centravanti per il mercato di gennaio e l’obiettivo numero uno può diventare questo giovane talento.

Le cronache di mercato del Milan in queste settimane vertono solitamente su due ambiti. Ovvero la ricerca di un nuovo difensore, visti i tanti infortuni nel reparto arretrato, ma soprattutto di un nuovo centravanti. Infatti anche il reparto offensivo inizia a latitare per via di alcune tra defezioni e delusioni.

In avanti, se si toglie l’energia sempreverde di Olivier Giroud e gli strappi killer di Rafa Leao, il Milan sembra sparare a salve. In particolare manca un centravanti dinamico e con senso del gol, che possa rappresentare un’alternativa sicura e concreta per Stefano Pioli. Per fare un esempio caro ai milanisti, servirebbe un John Dahl Tomaasson della situazione, il noto centravanti di scorta del Milan di Ancelotti.

In attesa del grande colpo a giugno, per un numero 9 che di fatto sostituisca Giroud dalla formazione titolare (va verso i 38 anni), il Milan sta lavorando già per gennaio. Quando Pioli spera di avere a disposizione un altro attaccante che possa essere pronto e utile fin da subito.

Salgono le quotazioni di Adams: costa poco e può arrivare subito

Il Corriere dello Sport ha aggiornato la situazione in casa Milan. In particolare sul borsino attaccanti per gennaio. Il nome che sta salendo di posizioni e di credibilità per la sessione invernale è quello di Akor Adams, giovane centravanti nigeriano che milita nel Montpellier.

Adams è un talento osservato già da mesi dai talent-scout rossoneri. Calciatore classe 2000, dalla fisicità assoluta ma allo stesso tempo rapido nei movimenti. Un attaccante moderno che sta salendo quotazioni dopo il trasferimento in Francia dal Lillestrom, in Norvegia, dove si era fatto notare a suon di gol.

Il Milan pensa a Adams come scelta più abbordabile per gennaio. Perché il Montpellier potrebbe lasciarlo partire tra pochi mesi ad una cifra anche inferiore ai 15 milioni di euro, visto lo ha pagato in estate soltanto 4,5 milioni. Inoltre la chiamata del Milan farebbe tribolare chiunque, figuriamoci un talentuoso nigeriano nel miglior momento della sua giovane carriera.

Per giugno invece i due profili maggiormente seguiti dal Milan portano al centro-nord America. Da un lato il canadese Jonathan David, attaccante di qualità del Lille che già da tempo è considerato un obiettivo prioritario. Dall’altro il messicano Santiago Gimenez, bomber del Feyenoord che tra l’altro gode anche di passaporto italiano.