Il sostituto di Pioli è già in Serie A: “Il Milan potrebbe inserirsi”

Il giornalista non esclude i rossoneri dalla corsa all’allenatore nella prossima estate: la concorrenza però è tanta

La stagione attuale in Serie A vede molte squadre incerte sul futuro dei propri allenatori. In diversi casi ci sono dei cicli che sembrano proprio arrivati alla loro fase finale, e le società si guardano in giro per cercare i successori in panchina.

Alcune delle big di Serie A, che da qualche anno continuano il progetto con lo stesso tecnico, sentono il bisogno di cambiare. A quanto pare, le loro mire potrebbero rivolgersi sullo stesso profilo, perché c’è un allenatore che sta facendo molto bene nel nostro massimo campionato e che sembra a tutti gli effetti pronto per il salto. Stiamo chiaramente parlando di Vincenzo Italiano, che è alla sua terza stagione alla guida della Fiorentina.

Italiano sta provando a portare la Viola nelle zone alte della classifica, dopo averla portata a giocare una finale europea nella scorsa stagione. La dirigenza dei gigliati lo aveva portato a Firenze dopo che aveva conquistato la salvezza con lo Spezia, e lui ha fatto ottime cose anche lì. Michele Criscitiello conferma che ora le grandi lo vogliono.

“La Roma, insieme a Juve e Napoli, è una di quelle società che guarda a Firenze. – spiega il giornalista – Vincenzo Italiano è il nuovo che avanza, piace alle big. Chissà se si inserirà il Milan, ma queste squadre stanno seguendo attentamente Italiano e c’è una voce che gira che riguarda il Napoli”.

Tutte le big su Italiano: anche il Milan in corsa

“Ci sono pretendenti importanti che faranno carte false per avere Italiano. È nel pieno della fase di maturazione e la prossima stagione potrebbe meritare la consacrazione” aggiunge Criscitiello.

Il direttore di Sportitalia a questo punto ha spiegato che De Laurentiis avrebbe fatto volentieri un affondo per lui dopo Spalletti, ma ha desistito per non incrinare i rapporti con Commisso e Barone. Ma il tecnico è nel mirino anche di Roma e Juventus. I capitolini considerano praticamente chiuso il ciclo con José Mourinho e in estate cambieranno, mentre la Vecchia Signora medita un cambiamento importante.

Il Milan ha per ora deciso di dare fiducia a Stefano Pioli, nonostante i risultati non siano stati all’altezza negli ultimi mesi. È però chiaro che il futuro del tecnico emiliano ora è molto incerto e in tanti pensano che abbia fatto il suo tempo sulla panchina del Diavolo. Vedremo se la dirigenza rossonera penserà a Italiano nel prossimo futuro.