In Serie A ma non al Milan: l’attaccante al Bologna

L’attaccante piace molto a Moncada e ad agosto i rossoneri hanno avuto dei contatti: ora lo cerca un’altra squadra italiana

Siamo già entrati nella seconda parte del mese di novembre e manca ormai poco più di un mese all’inizio del mercato estivo. Le società sono già al lavoro per provare a migliorare le rose inserendo innesti che vadano a dare un qualcosa in più.

La sessione estiva, o mercato di riparazione, parte infatti ufficialmente a gennaio, ma già da diverse settimane i dirigenti dei club si stanno muovendo per sondare il terreno per arrivare ad alcuni calciatori. Come al solito, l’obiettivo è quello di andare a prendere dei giocatori importanti che magari stanno trovando poco spazio in altre formazioni. Il Milan avrebbe in mente di prendere almeno un difensore per sostituire l’infortunato Kalulu, ma sono tante le squadre di Serie A che correranno ai ripari sul mercato.

Tra queste c’è anche il Bologna di Thiago Motta, che è partito molto bene in questa stagione e che attualmente si trova al settimo posto, in piena corsa per un posto in Europa. I felsinei hanno fatto un buon mercato in estate ma hanno perso Marko Arnautovic, e ora davanti c’è praticamente il solito Joshua Zirkzee. L’olandese sta facendo molto bene ma avrebbe bisogno di un’alternativa di maggiore affidamento. Ecco quindi che gli emiliani hanno messo gli occhi su un giovane talento seguito anche dal Milan.

Veliz piace al Bologna: è un pallino di Moncada

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, i rossoblù hanno messo nel mirino Alejo Veliz, giovane prospetto argentino che in estate è passato dal Rosario al Tottenham per circa 15 milioni di euro.

Il classe 2003 non sta trovando però spazio con gli Spurs, tanto che il tecnico Ange Postecoglou gli ha fatto giocare solo una decina di minuti in Premier League, mentre nella coppa nazionale ha realizzato un gol in due partite. La concorrenza di giocatori come il coreano Son e Richarlison ovviamente pesa. Per il Bologna può diventare un’occasione di gennaio, perché di lui si parla comunque un gran bene, tanto che il Milan aveva anche fatto un sondaggio ad agosto.

Il ragazzo era, e forse è ancora, un pallino di Geoffrey Moncada. Calciomercato.com conferma che c’era stato qualche contatto con l’entourage dell’attaccante, ma che poi i discorsi non sono stati approfonditi. Il Torino era stato l’unico club italiano a fare un’offerta concreta per Veliz, mettendo sul piatto 6 milioni più bonus, troppo pochi per il Rosario.