Milan, Pioli esulta: doppio colpo a gennaio

A gennaio il Milan potrebbe mettere a segno un doppio colpo: non solo il difensore centrale, ma anche l’attaccante. Il punto della situazione

Il Milan di Stefano Pioli è tornato a lavorare nella giornata di ieri. In attesa dei nazionali, che si uniranno al gruppo tra oggi e domani, il mister si augura di riabbracciare i calciatori acciaccati.

La lista degli infortunati continua essere lunga e a gennaio si cercherà di allungare ancor di più la rosa per sopperire ad alcuna mancanze. Il centrale di difesa, visti i lunghi stop di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino, è certamente una priorità .

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, torna sull’argomento, sottolineando come una scelta definitiva ancora non sia stata fatta. Si guarda soprattutto in Premier League: è dall’Inghilterra che può arrivare l’opportunità giusta, magari in prestito con diritto di riscatto. Vengono così rilanciati i nomi di Jakub Kiwior, che l’Arsenal al momento non pensa di cedere, ma a gennaio tutto potrebbe cambiare, soprattutto se il polacco non dovesse giocare. Discorso simile per Badiahile del Chelsea, che sta trovando davvero poco spazio e ha voglia di giocare.

Attenzione chiaramente ad altri profili, meno esperti, ma che sono sul taccuino di Moncada, come Esteve del Montpellier, Koulierakis del Paok e Alessandro Marcandalli, in forza alla Reggiana, ma di proprietà del Genoa.

Milan, colpo in avanti: David sempre in pole

Non sono cambiate le carte in tavola a Casa Milan. Il nome in cima alla lista dei desideri per rafforzare l’attacco, continua ad essere quello di Jonathan David.

Il calciatore, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, sta vivendo un periodo non semplice e non è da escludere un suo addio al Lille già a gennaio. Il Milan, però, non vorrebbe spendere più di 40 milioni di euro.

Il Diavolo, inoltre, segue con attenzione anche Serhou Guirassy, visionato da vicino da Geoffrey Moncada. Ha una clausola di soli 17 milioni di euro, ma al momento il calciatore è poco predisposto a fare le valigie. Sullo sfondo c’è anche il nome di Akor Adams, protagonista di un inizio di stagione, con la maglia del Montpellier davvero sorprendente. E’ una scommessa, non certo a basso prezzo, che il Milan potrebbe decidere di cogliere.

L’acquisto dell’attaccante è ormai diventata una priorità al pari del difensore centrale visto il contributo nullo fornito da Luka Jovic in questa prima parte di stagione.