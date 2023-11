@ML – Milan, doppio recupero per la Fiorentina! Loftus-Cheek ancora a parte

Aumentano le speranze di vedere in campo Davide Calabria e Christian Pulisic per il match con la Fiorentina: ancora non al meglio Loftus-Cheek

Mancano ormai solo tre giorni al ritorno in campo del Milan, che nelle prossime gare si giocherà una buona fetta delle sue ambizioni stagionali. Se infatti in campionato il tempo e lo spazio per recuperare ci sarebbero, il distacco (-6 dalla Juve e -8 dall’Inter) e lo scontro diretto in programma domenica 26 tra le due prime della classe, impongono i tre punti a tutti i costi. Anche perché la vittoria, in campionato, manca dall’ormai lontano 7 ottobre, quando i rossoneri espugnarono Marassi con un gol di Christian Pulisic.

Proprio il calciatore americano, che nell’allenamento di martedì aveva svolto la prima parte del lavoro in gruppo, per poi passare ad un allenamento personalizzato, nella seduta odierna ha effettuato l’intero allenamento in campo con il resto del gruppo, come raccolto dalla redazione di Milanlive.it. La contrattura alla coscia sinistra rimediata nel finale dell’unica vittoria del Milan tra le due soste della nazionale – quella prestigiosa, in Champions, contro il PSG, sembra finalmente riassorbita.

Anche Davide Calabria, che a Lecce era uscito anzitempo per un problema al flessore della coscia sinistra, è rientrato a pieno regime nell’allenamento di gruppo. Il recupero del capitano, fondamentale per una difesa le cui risorse sono ancora ridotte all’osso, è confortante anche in vista del successivo impegno europeo contro il Borussia Dortmund, previsto per martedì 28.

Le cattive notizie, per Pioli, arrivano invece da Ruben Loftus-Cheek e Simon Kjaer, particolarmente sfortunati in questo scorcio di stagione.

Loftus-Cheek, nuovo problema: il resoconto

Il giocatore inglese, che nell’ultimo periodo ha disputato dal primo minuto solo il match di Champions contro i parigini, martedì aveva svolto esclusivamente un lavoro personalizzato. Le speranze di vederlo, almeno parzialmente, in gruppo nella seduta odierna si sono infrante contro un malessere, di natura gastrointestinale, che ha colpito il calciatore.

Il virus contratto non ha consentito al britannico di rientrare in gruppo. Per lui solo lavoro personalizzato sul campo, in vista di un recupero che, per un motivo o per l’altro, si sta facendo più lento del previsto. L’ex Chelsea, vittima di un’infiammazione nella regione pubico-addominale, scalpita per il rientro. Anche per Simon Kjaer il recupero sta risultando più lento del previsto. Oggi, ancora lavoro a parte, ma sul campo, per il difensore danese.