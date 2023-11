Protagonista in Spagna: è nel mirino del Milan

La dirigenza rossonera è molto attiva sul mercato per gennaio ma non solo: il giovane spagnolo è stato messo nel mirino

Forse è ancora presto per poter dire che siamo di fronte ad una riedizione, in salsa spagnola, del miracolo Leicester, la squadra allenata da Claudio Ranieri che nel 2016, contro ogni pronostico, vinse il campionato inglese. Forse è ancora prematuro immaginare un trionfo a fine anno del piccolo club giallorosso, distante meno di 100 km da Barcellona, che però si è dimostrato quasi infallibile finora nel suo cammino.



La splendida favola del Girona, capoclassifica nella Liga spagnola, sta conquistando tutti gli appassionati di calcio. Con 34 punti in 13 partite il club catalano ha finora messo in riga le grandi di Spagna, grazie ad un collettivo orchestrato alla perfezione dal tecnico Miguel Ángel Sánchez Muñoz. E ovviamente per merito di alcune individualità rilevanti.

Su una di queste, l’attento lavoro di Geoffrey Moncada, capo dell’area scout dei rossoneri, ha portato a cerchiare in rosso, sulla propria agenda, un giovane difensore.

Stavolta, a differenza del greco Koulierakis, non si tratta di un centrale – sebbene possa disimpegnarsi agevolmente anche lì – quanto di un terzino destro naturale. Uno che, se manterrà quanto di buono si dice di lui, potrebbe essere molto utile nel Milan del futuro.

Milan, occhi puntati sul giovane difensore iberico

Come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, le prestazioni di Arnau Martinez non stanno lasciando indifferenti gli uomini mercato del Milan. Il classe 2003 prodotto della Cantera del Girona ha una valutazione che sfiora i 15 milioni, ma il contratto in scadenza nel giugno del 2025 autorizza a pensare che possa esserci del margine per una trattativa.

Al di là della straordinaria stagione dei giallorossi infatti, difficilmente la piccola realtà catalana potrà garantire al ragazzo una carriera ad alti livelli. Questo significa anche che forse, e sottolineiamo forse, il contratto non verrà rinnovato.

Ovviamente i top club spagnoli si sono già mossi con l’entourage del ragazzo. Il quale però è consapevole come l’eventuale salto in una grande realtà chiamata Real o Barcellona non significherebbe automaticamente giocare. Tanto meno al primo anno.

Ecco perché il Milan, che ormai propugna da anni una politica verde grazie alla quale i giovani talenti, se meritevoli, trovano spazio in campo, potrebbe lanciare l’assalto decisivo. Ovviamente tutto sarebbe da programmare a fine stagione, lasciando aperta la possibilità che la favola Girona possa tradursi in realtà. Se ciò accadrebbe però, il prezzo di Martinez potrebbe iniziare ad essere insostenibile.