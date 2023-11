Stadio Milan, svelato il progetto: tutte le attività intorno alla struttura

Il progetto del nuovo impianto è imponente e ricco di attività: si punta a un complesso che possa essere aperto tutti i giorni dell’anno

Il nuovo stadio, come affermano tutti, rimane per il Milan uno dei punti cardine per la crescita futura del club, in termini di introiti economici e di prestigio. Il nuovo obiettivo è la realizzazione della struttura nella zona di San Donato Milanese, nell’area di San Francesco.

A svelare i dettagli del progetto oggi è stato Il Cittadino di Lodi, che ha spiegato in maniera precisa ogni idea e ogni particolare. “Lo stadio del Milan si affaccerà su un grande podio rialzato che sarà circondato dai negozi e da una serie di altre attrattive, mentre nella ‘pancia‘ di questa avveniristica piazza sorgerà il parcheggio di due piani fuori terra per 5mila auto”. Il quotidiano spiega quindi la funziona di questa area direttamente collegata all’impianto da 72mila posti, nella quale saranno situate tutte le attività di intrattenimento previste dal progetto presentato dalla società Sport Life City.

La zona del cosiddetto ‘podio’ ospiterà tantissime strutture. Bar, ristoranti, attività commerciali, un residence da circa 200 camere, ma anche il teatro auditorium per 3mila persone, il museo del Milan e il parco Legoland, in una struttura al coperto dedicata alle famiglie e ai bambini. L’idea è quella di inserire in questo spazio anche la sede stessa del club rossonero, con tutti gli uffici.

Stadio a San Donato: impianto da due anelli

L’obiettivo è quello di realizzare un complesso che sia in grado di essere attivo ogni giorno dell’anno, richiamando visitatori anche nei giorni in cui non ci saranno eventi allo stadio. Gli eventi e le manifestazioni di grande portata dovrebbero essere 45 all’anno.

Il Cittadino di Lodi specifica poi che “l’impianto sarà a due anelli, a differenza di San Siro, dove per i Mondiali del ’90 fu realizzato il terzo anello, e dal podio si accederà direttamente al primo anello, pertanto dovranno salire di un livello solo i tifosi diretti al secondo anello”.

Per finire il calcolo complessivo: “Nell’insieme l’operazione verterà su un’estensione territoriale di 480mila metri quadrati previsti per SportLifeCity. In base all’entità dell’investimento, il Comune incasserà il contributo di costruzione, calcolato su un determinato coefficiente, che in linea di massima, stando alle stime, dovrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro“.