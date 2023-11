Svolta Milan: “Tutto il budget sul bomber, colpo da 50 milioni”

Il Milan dovrebbe decidere di investire tutto il budget sul centravanti. L’idea del giornalista raccontata sul proprio canale Youtube

Ormai è anni che il tifoso del Milan sogna il grande colpo in avanti. Lo scoro anno il Diavolo ha deciso di puntare su Divock Origi, un investimento che poi è rivelato davvero fallimentare.

In estate, invece, dopo aver provato a mettere le mani su Taremi, senza successo, Giorgio Furliani e Geoffrey Moncada hanno voluto scommettere su Luka Jovic.

Il calciatore serbo, arrivato dalla Fiorentina, proprie a poche ore dalla chiusura del mercato, si è fin qui rivelata una scommessa persa. Vista la squalifica di Olivier Giroud, contro i viola e il Frosinone, l’ex Real Madrid avrĂ la possibilitĂ di riscattarsi. Se non dovesse riuscirci, un suo addio nel 2024 (magari giĂ a gennaio) sarebbe certo.

A prescindere dal futuro di Jovic, il Milan in estate si regalerà finalmente un centravanti dalla doppia cifra. Il colpo non si può più rimandare. Negli ultimi tre anni i rossoneri si sono appoggiati sulle spalle forti di Olivier Giroud, che lo scorso 30 settembre ha compiuto 37 anni. Il francese continua a segnare e il prossimo, salvo colpi di scena, sarà ancora al Milan, ma serve un attaccante giovane che possa dargli il cambio.

Milan, Pellegatti: “40-50 milioni per il giovane bomber”

Così nell’ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti è tornato sull’argomento attaccante.

Il noto giornalista ha le idee chiare su chi il Milan dovrebbe puntare per rafforzare la squadra: “Con degli scambi e dei parametri zero si può costruire una squadra, indirizzando così il budget solo sul centravanti. C’è un centravanti da 40-50 milioni, si va da quello, soprattutto se è un 2003, soprattutto se alto 1,92 m, soprattutto se è forte tecnicamente, soprattuto se parliamo di Benjamin Sesko. Ha il gol facile e non sta giocando tantissimo nel Lipsia, è costoso ,ma è il centravanti che può fare la differenza. Ne serve uno straordinario, che dia delle garanzie. CompetitivitĂ sì, ma con qualche eccezione. Si può così investire tutto il budget sull’attaccante“.

Carlo Pellegatti, dunque, non ha dubbi sull’attaccante che servirebbe al Milan. Uno nome che sicuramente metterebbe d’accordo tutta la tifoserie del Diavolo, che ormai da troppo tempo aspetta con ansia il centravanti.

Sesko in stagione non ha giocato tantissimo, poco più di 540 minuti, ma in sedici presenze complessive, è riuscito comunque a lasciare il segno, trovando la via della rete per ben sei volte. Lo scorso anno per il centravanti sloveno classe 2003 i gol in 41 match disputati, con la maglia del Salisburgo, furono 18.