Verso Milan-Fiorentina, Italiano recupera una pedina importante

In vista del match che segna il ritorno in campo della squadra rossonera, il tecnico della Fiorentina recupera il giovane difensore

Archiviata la pausa per le nazionali che destava interesse in particolar modo per il destino della nostra Italia – che col pareggio a reti bianche contro l’Ucraina ha staccato il pass per Euro 2024 – ecco che l’attenzione torna a concentrarsi sulla splendida quotidianità, almeno per i più accaniti tifosi delle squadre di club, della settimana che precede l’incontro della propria squadra del cuore.

Tutti i tifosi rossoneri sono in trepida attesa del match che vedrà il Milan ospitare a San Siro, sabato 25 novembre, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, una delle realtà più interessanti di questo inizio di stagione. In vista dell’incontro che vedrà la squadra di Stefano Pioli fare a meno certamente di due pezzi da novanta come Olivier Giroud, squalificato, e Rafael Leao, ancora alle prese col recupero dalla lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, anche la compagine toscana lamenta i suoi problemi.

Dall’infermeria del Viola Park arriva però una buona notizia per lo zelante allenatore dei toscani, che già sa di dover fare a meno dello squalificato Ranieri e dei lungodegenti Castrovilli e Dodò. Accelerando i tempi di recupero, il giovanissimo difensore viola dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Milano.

Kayode, recupero lampo: pronto per San Siro

Protagonista di un avvio di stagione coi fiocchi, che gli ha consentito anche di esordire con la maglia della nazionale under 21 ad ottobre, in occasione del match con la Norvegia, Michael Kayode era fermo da prima dell’incontro con la Lazio del 30 ottobre per via di una distorsione alla caviglia. Lo stop ha privato la Fiorentina del suo notevole supporto sulla fascia per tutte le gare giocate dai toscani fino alla suddetta sosta delle nazionali.

La prima diagnosi sull’ex giocatore della Juventus Under 15 parlava di un rientro in campo che sarebbe avvenuto gradualmente nella prima settimana di dicembre, ma il ragazzo ha bruciato le tappe. I progressi fatti negli ultimi giorni ha convinto i medici a dare un ok, con tutte le cautele del caso, per una sua presenza nella lista dei convocati in vista di sabato prossimo.

Un’ottima notizia per il tecnico della Fiorentina, che resta in attesa di valutare le condizioni di Rolando Mandragora, reduce da un problema al ginocchio, mentre è previsto il rientro dell’attaccante Beltran, che è tornato ad allenarsi col resto del gruppo.