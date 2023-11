Ansa – Balotelli, incidente stradale: auto distrutta, l’ex Milan è illeso

Disavventura per Balotelli, che è uscito fuori strada con la sua macchina: per fortuna non ha avuto grossi guai a livello fisico.

Mario Balotelli protagonista di un episodio negativo. Infatti, stando a quanto rivelato dall’agenzia Ansa, ha avuto incidente stradale in via Orzinuovi a Brescia. Per fortuna sta bene.

La fonte riferisce che l’ex Milan è uscito di strada con la sua macchina, andata praticamente distrutta nell’impatto. Tutti gli airbag sono scoppiati. Lui è uscito illeso dall’abitacolo, è stato medicato dal personale sanitario arrivato sul luogo e poi avrebbe dovuto essere sottoposto a un alcoltest per verificare se fosse oltre il limite consentito di alcol nel sangue.

Sky Sport riferisce che Balotelli si è rifiutato di effettuare l’alcoltest, cosa riferita da un funzionario della Polizia Locale. Questo comportamento gli costerà una denuncia, come se fosse stato trovato oltre il limite legale. Sul posto sono poi arrivati il fratello Enock Barwuah, di ritorno dall’allenamento con il Rovato (squadra della categoria Eccellenza), e alcuni amici che lo hanno portato nella sua casa bresciana.