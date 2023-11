Calcio sotto shock, l’annuncio: “Ho il Linfoma di Hodgkin”

Bruttissima notizia per il giovane calciatore che gioca in Italia, il quale dovrà affrontare una battaglia più dura di quelle sul campo.

Purtroppo i drammi ed i problemi della vita di tutti i giorni colpiscono anche il mondo del calcio. Nonostante sia un ambiente molto agevolato e privilegiato, dove i pochi che arrivano all’attività professionistica sono in grado di vivere e guadagnare tanto sviluppando la loro passione.

Tutto ciò non è però esente dai veri problemi della vita, così come quelli legati alla salute. Proprio in tal senso è stata pubblicata una notizia davvero dura riguardante un giovane calciatore che ha militato per diversi anni in Serie A. Un problema che dovrà affrontare a testa alta e con grande coraggio.

Protagonista della sfortunata vicenda è il calciatore spagnolo Salvador Ferrer Canals, meglio conosciuto come Salva Ferrer. Difensore di proprietà dello Spezia, ma oggi in prestito ai greci dell’Anorthosis. Al giocatore in questione è stato diagnosticato nelle scorse ore il linfoma di Hodgkin.

Salva Ferrer dello Spezia ha un tumore linfatico: “Ma voglio combattere”

Una notizia scioccante, lanciata ufficialmente dallo stesso calciatore 25enne. Salva Ferrer su Instagram ha pubblicato un post che ha lasciato tutti di sasso, poiché nessuno si aspettava potesse avere una malattia del genere.

“Non è facile scrivere questo messaggio ma da oggi voglio trasmettervi positività. Mi hanno diagnosticato il Linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane inizierò il trattamento. Anche se non posso negare che è stato un duro colpo tanto per me quanto per la mia famiglia, confido di poter recuperare presto per tornare a giocare e divertirmi il prima possibile. Ho ben chiaro che per lottare contro questa malattia la paura non serve a niente”.

Un messaggio comunque positivo e di speranza quello di Salva Ferrer, che dunque non ha assolutamente intenzione di mollare e vuole reagire in maniera propositiva. Classe ’98, cresciuto tra Espanyol e Gimnastic, ha giocato nello Spezia dal 2019 al 2023 collezionando 81 presenze in campionato con i liguri, partecipando alla storica promozione in Serie A del 2020.

Il linfoma di Hodgkin è un tumore che colpisce il sistema linfatico, in particolare i linfonodi. Le persone maggiormente affette da questa malattia sono giovani tra i 20 ed i 35 anni oppure persone molto anziane. Due anni fa un altro calciatore, ovvero il gallese David Brooks del Bournemouth, è stato colpito dallo stesso tipo di linfoma, ma grazie alle pronte terapie è riuscito a superarlo.