Camarda convocato per Milan-Fiorentina, è (quasi) ufficiale: l’indizio è evidente (FOTO)

Arriva un altro indizio piuttosto chiaro sulla prossima convocazione di Francesco Camarda, in vista di Milan-Fiorentina di sabato.

Il Milan sabato tornerà in campo, sfidando la Fiorentina in un match assolutamente delicato e non semplice. L’intento è ovvio: tornare a vincere dopo un periodo a dir poco complesso e sfortunato in campionato, soprattutto dopo il solo punto guadagnato tra Udinese e Lecce.

Il problema è che Stefano Pioli non avrà l’attacco titolare a disposizione. Oltre alla squalifica di Olivier Giroud, il tecnico rossonero dovrà fare i conti con gli infortuni di Rafa Leao e della sua alternativa diretta Noah Okafor, quest’ultimo messo di recente k.o. da una lesione subita in nazionale.

Dunque scelte obbligate in attacco contro i viola. Ma per la panchina Pioli sta preparando una sorpresa: ovvero la primissima convocazione per un talento che viene incensato da tempo e definito un predestinato. Il quale, a soli 15 anni, potrebbe battere ogni record a livello di debutto in Serie A.

Camarda, arriva la deroga della Lega per giocare da under 16

Tutto fa presagire che il Milan potrebbe far debuttare sabato Francesco Camarda, l’attaccante della Primavera che ha segnato finora valanghe di gol nel settore giovanile rossonero. Un calciatore giovanissimo ma con una maturità sotto porta da far spavento, come dimostrano i quasi 500 centri nella sua fresca carriera nel vivaio.

Già oggi Camarda è stato aggregato in allenamento alla prima squadra di Pioli, dunque sembra quasi certa la convocazione dell’attaccante per il match contro la Fiorentina. Ma come scrive Alfredopedulla.com è giunto un altro indizio piuttosto chiaro sulla presenza del baby bomber.

Il Milan ha infatti chiesto e ottenuto dalla Lega una deroga per far giocare (o comunque rendere convocabile) Camarda per il match di sabato. Una richiesta necessaria, visto che l’attaccante è ancora under 16 e raggiungerà questa età tesserabile soltanto nel marzo prossimo.

Questo il testo della concessione di tale deroga, che permetterà al Milan di far debuttare il 15enne Camarda già dopodomani a San Siro: “Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., è stata concessa deroga ai seguenti calciatori/“giovani” tesserati: Camarda Francesco”.

Vedremo dunque se le previsioni e gli indizi saranno confermati dai fatti. Domani mister Pioli interverrà in conferenza stampa e parlerà anche di questa ipotesi Camarda, che se dovesse giocare sabato diventerebbe il calciatore più giovane di sempre ad esordire in Serie A, a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni.