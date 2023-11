Il club vuole interrompere il prestito: Milan, ipotesi concreta

Rendimento deludente e prestito che potrebbe terminare a metà stagione: uno scenario che il club rossonero vorrebbe evitare.

Ci sono alcuni giocatori che il Milan avrebbe voluto vendere a titolo definitivo e che, invece, ha potuto solo prestare nella scorsa sessione estiva del calciomercato. Non ci sono state le giuste offerte e pertanto, pur di fargli lasciare Milanello, è stata accettata la cessione temporanea.

Nella lista ci sono Fodé Ballo-Touré, Charles De Ketelaere e Divock Origi, tre completamente fuori dal progetto di Stefano Pioli per la nuova stagione. Non è stato semplice piazzarli, però alla fine sono state trovate delle soluzioni. Tolto il belga, che aveva iniziato bene con l’Atalanta, invece gli altri due stanno vivendo stagioni anonime.

Calciomercato Milan, la situazione di Origi

Se Ballo-Touré non ha neppure debuttato in Premier League con il Fulham, che gli ha fatto fare solo 2 presenze in Coppa di Lega, invece Origi ha collezionato 5 presenze in campionato con il Nottingham Forest. Minutaggio limitatissimo, però: solo 59 minuti in campo. È del tutto evidente che l’allenatore Steve Cooper non abbia fiducia in lui e che se ne libererebbe volentieri al più presto.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano tedesco BILD, il club inglese vorrebbe interrompere il prestito di Origi e ha già il nome del sostituto: Marvin Ducksch. Il tedesco è un classe 1994 che milita nel Werder Brema, con il quale ha totalizzato 6 gol e 4 assist nelle prime 12 presenze stagionali. Sicuramente un attaccante che può dare un contributo migliore dell’ex Liverpool, che sta deludendo il Nottingham Forest. Ci sarebbe proprio frustrazione per la situazione, perché le aspettative erano diverse.

Vero che il belga veniva da un anno molto negativo al Milan, ma la società inglese pensava che sarebbe riuscito a rilanciarsi in un campionato che conosce molto bene. Non è mai stato un goleador, però a Liverpool aveva realizzato alcune reti pesanti e in una squadra che lotta innanzitutto per la salvezza l’auspicio era chiaro. Invece, Origi non è riuscito mai a convincere Cooper. Lo scarso minutaggio è una testimonianza netta dello scenario che si è creato.

Il Nottingham Forest non può semplicemente interrompere il prestito e rispedirlo in Italia. Il Milan non lo accetterebbe mai. Serve una squadra che decida di ingaggiare Origi, in prestito o persino a titolo definitivo. Questi mesi deludenti non sono di aiuto per trovargli una buona sistemazione, ma qualche pretendente spunterà.