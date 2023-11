Calciomercato Milan, occasione dalla Francia: è una vecchia conoscenza della Serie A

Lasciata la Serie A nell’agosto del 2022, il centrocampista potrebbe tornare in Italia il prossimo anno: il Milan ha fiutato il colpo

Non è un mistero che, quando le superpotenze del calcio europeo – non parliamo tanto o solo di blasone, quanto di disponibilità economiche – si affacciano su un calciatore della Serie A, difficilmente il colpo sfugge. Troppo ampio il divario tra quello che potrebbe essere garantito da un club di Premier – o tanto dal PSG quanto dal Bayern, per non parlare di Real Madrid e Barcellona – e ciò che può essere messo sul piatto da una società italiana. Anche se facente parte dell’élite del nostro calcio.



Questo assunto è anche alla base della necessità, per fare un mercato di un certo tipo, di gettarsi a capofitto sulle occasioni low cost. Che possono essere rappresentate o dai giocatori in scadenza di contratto, o da profili ritenuti esuberi tecnici nella rosa extralarge della big in questione.

E poi ci sono altre fattispecie, quelle rappresentate da quei calciatori che hanno deluso. Che hanno lasciato la Serie A convinti di fare un upgrade della propria carriera, e che invece sembrano in qualche modo regrediti. Per lo meno relativamente all’apporto nella nuova realtà. Per questi la buona notizia, per chi fosse interessato ai loro servigi, è il crollo della valutazione di mercato. Il che apre degli ovvi spiragli per chi volesse iscriversi alla corsa.

Fabiàn Ruiz, già finito l’effetto Parigi: il Milan ci pensa

Passato al PSG negli ultimi giorni del calciomercato estivo 2022, al culmine di un lungo braccio di ferro col presidente del Napoli Aurelio De Lauurentiis – che aveva anche minacciato di metterlo fuori rosa – Fabiàn Ruiz non si è finora confermato sugli ottimi livelli visti nei suoi quattro anni all’ombra del Vesuvio.

Sul valore intrinseco dell’ex metronomo del centrocampo azzurro, in pochi discutono. Si discute invece eccome sulla sua funzionalità in un tipo di gioco – prima sotto Galtier, lo scorso anno, e in questa stagione col connazionale Luis Enrique – che non sembra adatto alle sue caratteristiche.

Il tecnico asturiano ha concesso al classe ’96 le sue opportunità, come dimostrano i 507′ giocati finora in Ligue 1, ma i risultati sono abbastanza deludenti. Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, Fabiàn sarebbe in uscita dal club transalpino. E sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan, che potrebbe farsi avanti concretamente alla fine di questa stagione.

Sebbene il contratto dell’iberico coi francesi sia ancora molto lungo – scadenza 2027 – non è impossibile strappare il giocatore ai francesi. Alla stregua di quanto accaduto per Georginio Wijnaldum – che l’anno scorso ha giocato in prestito alla Roma, la quale avrebbe potuto riscattarlo a fine anno – i rossoneri punterebbero su una formula analoga. Un indennizzo, di poco conto, per il trasferimento temporaneo, con opzione di riscatto definitivo nel luglio del 2025.