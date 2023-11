Milan, addio a gennaio: cambiano la carte in tavola

Il giocatore, blindato in estate, potrebbe fare le valigie durante il mercato di gennaio: il punto della situazione

Stefano Pioli stravede per lui, ma a gennaio un addio non può certo essere escluso. Il rinnovo di contratto, d’altronde, non è ancora arrivato e un’offerta adeguata potrebbe spingere il Milan a cederlo.

Stiamo chiaramente parlando di Rade Krunic, che ha un contratto con i rossoneri in scadenza il 30 giugno 2025. Nei mesi scorsi tutto lasciava pensare che la sua firma sul nuovo accordo, con un notevole aumento dello stipendio, fosse solo una formalità, ma il tempo è passato e la fumata bianca non è arrivata.

E’ evidente che l’entourage del giocatore e lo stesso bosniaco non sono convinti della proposta del Milan e le sirene turche sono tornate a suonare forti. Sì perché il Fenerbahce non ha smesso di pensare al calciatore, che a gennaio (verosimilmente più negli ultimi giorni), potrebbe volare in Turchia con un diretto per Istanbul.

Il Milan, infatti, non chiuderà la porta ai turchi, come è successo la scorsa estate, ma è pronto a valutare la proposta che arriverà. Krunic è un insostituibile di Stefano Pioli, ma con il ritorno di Ismael Bennacer tutto è destinato a cambiare. Se l’algerino dovesse fornire garanzie, cedere l’ex Empoli sarebbe certamente molto più semplice. Per il bosniaco potrebbe così bastare una cifra sui 5-7 milioni di euro.

Milan, addio Krunic: ecco il nuovo centrocampista

Cifra che verrebbe reinvestita per l’acquisto di un nuovo centrocampista. Il profilo corrisponde a quello di Ouedraogo, giovane, abile nell’inserimento e con grandi margini di crescita. Il classe 2006, però, piace davvero a mezza Europa.

In Germania le big della Bundesliga sono pronte a soffiarlo allo Schalke 04: il Bayern Monaco è in prima fila, ma attenzione anche a Lipsia e Borussia Dortmund, sempre molto attente ai giovani talenti. In Italia il nome di Ouedraogo, come detto, è sul taccuino di Geoffrey Moncada, ma non lascia indifferenti nemmeno il Napoli e la Juventus di Cristiano Giuntoli. E’ chiaro come l’acquisto del centrocampista sia davvero complicato, la concorrenza è tanta e la clausola rescissoria da 11/12 milioni di euro, rende il giocatore un’occasione per tutti. Proprio per questo si guardano ad altri profili con caratteristiche simili