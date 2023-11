Milan, chi gioca in attacco contro Fiorentina e Borussia Dortmund: le soluzioni più probabili

Tanti, troppi infortuni in casa rossonera: c’è qualche problema anche nel reparto offensivo: vediamo chi può giocare nelle prossime due partite.

Questa prima parte di stagione è a dir poco problematica per il Milan. Non solo sono mancati alcuni risultati tra Serie A e Champions League, ci sono stati anche molti giocatori infortunati. L’ultimo è Noah Okafor, rientrato dalla nazionale con una lesione al bicipite femorale destro.

Una brutta tegola per Stefano Pioli, che probabilmente dovrà fare a meno dello svizzero per circa tre settimane. In vista di Milan-Fiorentina in programma sabato non è neppure l’unica defezione nel reparto offensivo. Infatti, bisogna considerare anche la squalifica di Olivier Giroud, che salterà pure il successi impegno di Serie A contro il Frosinone.

Milan-Fiorentina, quale sarà l’attacco?

Per il match di sabato sembrano abbastanza scontate le scelte che farà Pioli nel reparto offensivo del suo 4-3-3. I titolari dovrebbero essere Samuel Chukwueze a destra, Christian Pulisic a sinistra e Luka Jovic come centravanti. Per il nigeriano una grande occasione da sfruttare, dato che finora non è ancora riuscito a dimostrare di valere l’investimento da 27 milioni di euro (20 più 7 di bonus) fatto per strapparlo al Villarreal.

Grande chance pure per Jovic, un altri che finora non ha convinto. Arrivato come ripiego per svolgere il ruolo di vice Giroud, non è ancora riuscito a mettere in campo una prestazione davvero buona. Sia da lui sia da Chukwueze si aspetta tanto. Con loro un Pulisic finalmente guarito dai guai muscolari che lo avevano messo KO e pronto a giocare nella posizione che di solito viene occupata da Rafael Leao, a sua volta infortunato.

In panchina come ricambi per il reparto offensivo ci saranno Luka Romero, Chaka Traorè e probabilmente anche Francesco Camarda. Quest’ultimo si sta allenando con la Prima Squadra di recente e Pioli sta pensando seriamente di convocarlo. Ha 15 anni e si voleva evitare di mettergli addosso troppa pressione, però l’infortunio capitato a Okafor può favorire la sua convocazione per Milan-Fiorentina. Oltre a Jovic, non ci sono altre prime punte a disposizione del mister.

Per Milan-Borussia Dortmund, almeno, ci sarà il ritorno di Giroud. Fondamentale la presenza del bomber francese, che con la sua esperienza e le sue qualità può dare tanto soprattutto in una sfida di Champions League così delicata. Martedì a San Siro i rossoneri si potrebbero giocare l’accesso agli Ottavi della competizione. Con l’ex Chelsea ci dovrebbero essere Chukwueze e Pulisic, visto che Leao e Okafor non possono recuperare.